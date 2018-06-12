Текстовая онлайн трансляция матча Марокко - Иран

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Стадион: Санкт-Петербург
Состав команд
17
Дирар
Набиль
10
Беланда
Юнес
18
Арит
Амин
Марокко 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буну Яссин Вратарь
- 17 Дирар Набиль Защитник
- 5 Бенатиа Мехди Защитник
- 6 Саисс Ромен Защитник
- 2 Хакими Ашраф Защитник
- 10 Беланда Юнес Полузащитник
- 8 Эль-Ахмади Карим Полузащитник
- 14 Буссуфа Мубарак Полузащитник
- 7 Зиеш Хаким Нападающий
- 9 Эль-Кааби Аюб Нападающий
- 18 Арит Амин Нападающий
- Главный тренер: Ренар Эрве
Иран 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бейраванд Алиреза Вратарь
- 23 Резаэян Рамин Защитник
- 4 Чешми Рузбех Защитник
- 15 Монтазери Педжман Защитник
- 5 Мохаммади Милад Защитник
- 3 Хаджсафи Эсхан Полузащитник
- 7 Шоджаи Масуд Полузащитник
- 18 Джаханбакш Алиреза Полузащитник
- 10 Ансарифард Карим Полузащитник
- 21 Дежага Ашкан Полузащитник
- 20 Азмун Сердар Нападающий
- Главный тренер: Карлос Кейруш
Предыдущие игры
Марокко (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 09.06.2018 Эстония 1:3 Марокко ТМС
- 04.06.2018 Марокко 2:1 Словакия ТМС
- 31.05.2018 Марокко 0:0 Украина ТМС
- 27.03.2018 Марокко 2:0 Узбекистан ТМС
- 23.03.2018 Сербия 1:2 Марокко ТМС
- 04.02.2018 Марокко 4:0 Нигерия ЧАН
- 31.01.2018 Марокко 3:1 Ливия ЧАН
- 27.01.2018 Марокко 2:0 Намибия ЧАН
- 21.01.2018 Судан 0:0 Марокко ЧАН
- 17.01.2018 Марокко 3:1 Гвинея ЧАН
- 13.01.2018 Марокко 4:0 Мавритания ЧАН
- 11.11.2017 Кот-д'Ивуар 0:2 Марокко ОМЧ2А
- 10.10.2017 Марокко 3:1 Южная Корея ТМС
- 07.10.2017 Марокко 3:0 Габон ОМЧ2А
- 05.09.2017 Мали 0:0 Марокко ОМЧ2А
- 01.09.2017 Марокко 6:0 Мали ОМЧ2А
- 10.06.2017 Камерун 1:0 Марокко КАН
- 31.05.2017 Марокко 1:2 Голландия ТМС
- 28.03.2017 Марокко 1:0 Тунис ТМС
- 24.03.2017 Марокко 2:0 Буркина-Фасо ТМС
Иран (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 08.06.2018 Литва 0:1 Иран ТМС
- 28.05.2018 Турция 2:1 Иран ТМС
- 19.05.2018 Иран 1:0 Узбекистан ТМС
- 27.03.2018 Иран 2:1 Алжир ТМС
- 23.03.2018 Тунис 1:0 Иран ТМС
- 17.03.2018 Иран 4:0 Сьерра-Леоне ТМС
- 13.11.2017 Венесуэла 0:1 Иран ТМС
- 09.11.2017 Панама 1:2 Иран ТМС
- 10.10.2017 РОССИЯ 1:1 Иран ТМС
- 05.10.2017 Иран 2:0 Того ТМС
- 05.09.2017 Иран 2:2 Сирия ОМЧ2А
- 31.08.2017 Южная Корея 0:0 Иран ОМЧ2А
- 12.06.2017 Иран 2:0 Узбекистан ОМЧ2А
- 04.06.2017 Черногория 1:2 Иран ТМС
- 28.03.2017 Иран 1:0 Китай ОМЧ2А
- 23.03.2017 Катар 0:1 Иран ОМЧ2А
- 18.03.2017 Иран 0:1 Ирак ТМС
- 15.11.2016 Сирия 0:0 Иран ОМЧ2А
- 10.11.2016 Иран 8:1 Папуа — Новая Гвинея ТМС
- 11.10.2016 Иран 1:0 Южная Корея ОМЧ2А
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Марокко
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Иран
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Марокко - ИранДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 27 минут, которая состоится 15.06.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Марокко - Иран
Марокко
51.4% (75)
Ничья:
35.6% (52)
Иран
13% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.5% (43)
1:0 Марокко:
24% (35)
2:1 Марокко:
18.5% (27)
2:0 Марокко:
6.2% (9)
1:2 Иран:
5.5% (8)
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