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2018
Стадион:
Марокко
 
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Иран
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Текстовая онлайн трансляция матча Марокко - Иран

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 27 минут, которая состоится 15.06.2018.
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Прогнозы на матч Марокко - Иран
Марокко
51.4% (75)
Ничья:
35.6% (52)
Иран
13% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.5% (43)
Марокко:
24% (35)
Марокко:
18.5% (27)
Марокко:
6.2% (9)
Иран:
5.5% (8)
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