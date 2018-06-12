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Стадион: Фишт
Позже
Состав команд
15
Рамос
Серхио
18
Альба
Хорди
21
Сильва
Давид
19
Коста
Диего
22
Иско
Аларкон
Португалия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Патрисиу Руй Вратарь
- 15 Рикарду Перейра II Защитник
- 3 Пепе Кеплер Защитник
- 2 Алвеш Бруну Защитник
- 5 Геррейро Рафаэль Защитник
- 20 Куарежма Рикарду Полузащитник
- 8 Моутинью Жоау Полузащитник
- 14 Карвалью Вилльям Полузащитник
- 11 Силва Бернарду Полузащитник
- 7 Роналду Криштиану Нападающий
- 9 Андре Силва Нападающий
- Главный тренер: Сантуш Фернанду
Испания 4-3-3
- Основной состав
- 1 Де Хеа Давид Вратарь
- 12 Арсальюс Альваро Защитник
- 15 Рамос Серхио Защитник
- 3 Пике Херард Защитник
- 18 Альба Хорди Защитник
- 6 Иньеста Андрес Полузащитник
- 5 Бускетс Серхио Полузащитник
- 7 Ньигес Сауль Полузащитник
- 21 Сильва Давид Нападающий
- 19 Коста Диего Нападающий
- 22 Иско Аларкон Нападающий
- Главный тренер: Лопетеги Хулен
Предыдущие игры
Португалия (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 07.06.2018 Португалия 3:0 Алжир ТМС
- 02.06.2018 Бельгия 0:0 Португалия ТМС
- 28.05.2018 Португалия 2:2 Тунис ТМС
- 26.03.2018 Португалия 0:3 Голландия ТМС
- 23.03.2018 Португалия 2:1 Египет ТМС
- 14.11.2017 Португалия 1:1 США ТМС
- 10.11.2017 Португалия 3:0 Саудовская Аравия ТМС
- 10.10.2017 Португалия 2:0 Швейцария ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Андорра 0:2 Португалия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Венгрия 0:1 Португалия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Португалия 5:1 Фарерские острова ОМЧ2Е
- 02.07.2017 Португалия 2:1 Мексика КК
- 28.06.2017 Португалия 0:0 Чили КК
- 24.06.2017 Новая Зеландия 0:4 Португалия КК
- 21.06.2017 РОССИЯ 0:1 Португалия КК
- 18.06.2017 Португалия 2:2 Мексика КК
- 09.06.2017 Латвия 0:3 Португалия ОМЧ2Е
- 03.06.2017 Португалия 4:0 Кипр ТМС
- 28.03.2017 Португалия 2:3 Швеция ТМС
- 25.03.2017 Португалия 3:0 Венгрия ОМЧ2Е
Испания (последние 20 матчей: +14 =6 -0)
- 09.06.2018 Тунис 0:1 Испания ТМС
- 03.06.2018 Испания 1:1 Швейцария ТМС
- 27.03.2018 Испания 6:1 Аргентина ТМС
- 23.03.2018 Германия 1:1 Испания ТМС
- 14.11.2017 РОССИЯ 3:3 Испания ТМС
- 11.11.2017 Испания 5:0 Коста-Рика ТМС
- 09.10.2017 Израиль 0:1 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Испания 3:0 Албания ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Лихтенштейн 0:8 Испания ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Испания 3:0 Италия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Македония 1:2 Испания ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Испания 2:2 Колумбия ТМС
- 28.03.2017 Франция 0:2 Испания ТМС
- 24.03.2017 Испания 4:1 Израиль ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Англия 2:2 Испания ТМС
- 12.11.2016 Испания 4:0 Македония ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Албания 0:2 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Италия 1:1 Испания ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Испания 8:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Бельгия 0:2 Испания ТМС
Последние игры между собой
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Марокко
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Иран
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - ИспанияДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 27 минут, которая состоится 15.06.2018.
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Прогнозы на матч Португалия - Испания
Португалия
8.1% (12)
Ничья:
27.5% (41)
Испания
64.4% (96)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Испания:
43% (64)
1:1 Ничья:
16.1% (24)
0:1 Испания:
9.4% (14)
2:2 Ничья:
7.4% (11)
0:2 Испания:
4.7% (7)
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