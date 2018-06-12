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2018
Стадион:
Португалия
 
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Испания
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Прогнозы на матч Португалия - Испания
Португалия
8.1% (12)
Ничья:
27.5% (41)
Испания
64.4% (96)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
43% (64)
Ничья:
16.1% (24)
Испания:
9.4% (14)
Ничья:
7.4% (11)
Испания:
4.7% (7)
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