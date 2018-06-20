Стадион: Лужники Зрители: 78011
1:0
4' ГолРоналду Криштиану
40' Желтая карточкаБенатиа Мехди
90' Желтая карточкаАдриен Силва
Новости после матча
-
Для Вас работал Крипак Михаил. Всем спасибо за внимание! Болейте за футбол с LiveResult.Ru! До новых встреч!
Второй тайм
-
Матч окончен! Сборная Португалии смогла удержать минимальную победу 1:0, одержанную благодаря раннему голу Криштиану Роналду.
90'
ОПАСНО! После подачи стандартного положения не смогли выбить мяч из своих владений португальцы, и в итоге с семи метров по воротам с левой ноги пробивал Бенатиа - выше ворот улетел мяч.
90'
Сфолил Адриен Силва в глубине поля и получил жёлтую карточку в свой пассив.
90'
Пепе картинно упал, после того как его дружески похлопал по плечу Бенатиа. Умеет огромный Пепе порой вести себя как девчонка.
90'
Угловой с левого фланга подали марокканцы, но в этот раз ничего опасного не получилось - зафиксирован фол в атаке.
90'
ОПАСНО! Хакими неожиданно протащил мяч по правому краю, вошёл в штрафную площадку, обыграл двух соперников, после чего пробивал по воротам из выгодной позиции, но в последнее мгновение под мяч бросился Пепе.
90'
5 минут компенсировано.
89'
Последняя замена в составе сборной Португалии: вместо Жоау Моутинью на поле вышел Адриен Силва.
88'
Пытаются устроить финальный штурм марокканцы, но ноги уже слишком тяжелы у большинства футболистов.
87'
Последняя замена в составе сборной Марокко: вместо Карима Эль-Ахмади на поле вышел Файсал Фахир.
87'
Нет, снова слишком близко было для Роналду, который опять-таки пробил в "стенку". В борьбе за отскок сам Криштиану падал, за что должен был получать жёлтую карточку, как по мне.
86'
Но вот сейчас марокканцы ошиблись у своей штрафной площади, и в итоге Бенатиа сфолил против Роналду, метрах в 17-ти от ворот. Несколько сантиметров не хватило до пенальти.
85'
Роналду очень недоволен тем, как протекает второй тайм. Как мне кажется, он был даже лишним на поле во втором тайме - мог бы и отдохнуть, учитывая такую игру.
84'
Не быструю контратаку провели португальцы, которая закончилась несильным и неточным дальним ударом от Фернандеша.
83'
Ещё один угловой с левого фланга выполнили марокканцы, но Карвалью отбил мяч из своей штрафной площади, а Дирар с подбора выстрелил над воротами.
82'
На левом фланге угловой заработали марокканцы. После подачи мяча в штрафную площадку падал один из африканцев, с отчаянием глядя на арбитра, но тот молчит.
81'
78011 человек - очень солидная посещаемость на "Лужниках". Фактически аншлаг.
80'
Зиеш нашёл своей подачей голову Бенатиа, но тому пришлось пробивать из неудобного положения - примерно на метр мимо ближнего угла мяч прошёл.
79'
Штрафной удар на правом фланге атаки заработал Зиеш. Очень недоволен Роналду этим фактом, чувствуя, что снова сейчас может быть очень опасно.
Embed from Getty Images
Embed from Getty Images
78'
Оживились на трибунах марокканские болельщики, которые понимают, что без их поддержки футболисты точно не найдут в себе силы для финального штурма.
77'
Португальцы по-прежнему неохотно бегают в контратаки, будучи уверены в том, что и минимального преимущества им хватит для итоговой победы.
76'
Вторая замена в составе сборной Марокко: вместо Юнеса Беланда на поле вышел Мехди Карсела-Гонсалес, который когда-то выступал за махачкалинский "Анжи".
75'
Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали марокканцы. Подача стандарта последовала в район линии вратарской площади, но Патрисиу там хозяин.
74'
Из глубины поля следовал забрал на правый край штрафной площади в направлении забегания Амрабата, но первым к мячу успел Руй Патрисиу.
73'
Всё меньше сил остаются у марокканцев для подвига. В такой ситуации процент брака в комбинационной игре будет только увеличиваться.
72'
Желсон потерял мяч, неподалёку от своей штрафной площади, и тут же Зиеш пытался вывести Эль-Кааби 1 на 1 с Патрисиу, но Пепе сумел прервать эту передачу.
71'
Вторая замена в составе сборной Португалии: вместо Жоау Мариу в игру вступил Бруну Фернандеш.
70'
Первая замена в составе сборной Марокко: вместо Халида Бутаиба на поле вышел Аюб Эль-Кааби.
70'
ОПАСНО пробивал Зиеш со штрафного, но примерно на полметра мяч над перекладиной пролетел, да и Патрисиу, судя по всему, ситуацию контролировал.
69'
Опасный штрафной удар заработал Буссуфа, метрах в 24-х от ворот соперника, правее центральной оси. Убойная точка для прямого удара!
68'
Начали уже открываться свободные зоны у марокканцев, через которые португальцам стоило бы организовывать контратаки.
67'
Геррейро в центре поля чуть ли не борцовский приём провёл против Амрабата, за что должен был получать жёлтую карточку, но судья решил ограничиться устным внушением.
66'
Дирар опасно подавал в штрафную площадку в направлении Зиеша, но всё испортил Буссуфа, который сам пробить головой не смог, и партнёру по команде всё испортил.
65'
Мартиньш пытался красиво обыграть двух соперников, но упал, наткнувшись на одного из них. Судья нарушение правил не зафиксировал.
64'
Марокканцы продолжают активно и упорно идти в атаку. Напомню, что им нужно не только сравнять счёт, но и победить, чтобы иметь реальные шансы на выход в плей-офф.
63'
Наконец, португальцы заработали штрафной удар на правом фланге атаки, но после подачи в район дальнего угла вратарской фол в атаке был зафиксирован со стороны Карвалью.
62'
ОПАСНО! Штрафной удар в глубине поля заработали марокканцы, после подачи которого мяч прилетел в район 11-метровой отметки, где почему-то португальские защитники позволили спокойно пробить Бенатиа с левой ноги, но мощный выстрел пришёлся чуть выше цели.
61'
Повреждение получил Моутиньо в одном из жёстких стыков в центре поля. Освистывают его марокканские болельщики, считая, что португалец просто тянет время.
60'
Первая замена в составе сборной Португалии: вместо Бернарду Силвы на поле вышел Желсон Мартиньш.
60'
Поймали кураж марокканцы и заработали штрафной удар на месте левого вингера. Зиеш подавал в район дальней штанги, но там Пепе выпрыгнул выше всех.
59'
Угловой с левого фланга подавал Буссуфа, но на этот раз защитники португальцев сумели выиграть борьбу в воздухе в своих владениях.
59'
ОПАСНО!!! Заработали всё-таки штрафной марокканцы на правом фланге атаки. Зиеш выполнил опасную подачу, и Беланда головой пробивал в дальний угол с отскоком от газона, но Патрисиу в броске умудрился потащить сложнейший мяч. Блистательный сэйв!
58'
С правого фланга прошла короткая передача на линию штрафной площади, где почему-то остался без присмотра Беланда. Юнес пробивал по воротам, метя под перекладину, но классно сыграл Патрисиу.
57'
Партнёры Бутаиба бросали в прорыв по левому флангу атаки, но соперника достаточно легко обогнал ветеран Пепе.
56'
Как я и предполагал, португальцы после перерыва не фолят на своей половине поля, работая в более высоком прессинге, чтобы не давать шансов соперникам исполнять стандартные положения.
55'
Дирар подключился в атаку по правому флангу, и простреливал низом в штрафную площадку - португальские защитники отбили мяч в аут.
54'
ОПАСНО! После передачи с левого фланга Гуэдеш неудачно попытался пробить по воротам, толком не попав по мячу, но мяч выкатился точно на Роналду, которому никто не мешал бить по воротам с линии штрафной площади, но Криштиану умудрился запустить мяч не в ворота, а в стратосферу. бывают и такие срывы у него.
53'
Бенатиа снова сфолил против Роналду в центре поля. Нервничает Мехди, не соглашаясь с решением арбитра, но нужно ему укротить свои эмоции, так как одна жёлтая карточка у него имеется уже.
52'
"Россия, Россия!" - слышится скандирование с трибун "Лужников". Это приятно. Много российских болельщиков пришли сегодня поддержать неродные для себя сборные, но при этом не забывая о своей державе.
51'
Марокканцы перешли в свою первую атаку после перерыва левым флангом, но она получилась очень неудачной - мяч был выпущен за боковую линию поля.
50'
После подачи корнера Фонте пробил головой немного неточно, но даже если бы Жозе забил в этом эпизоде, гол не был бы засчитан, так как он толкал в спину Дирара.
49'
Роналду головой выиграл борьбу на подступах к штрафной площади соперника, и сбросил мяч на ход Гуэдешу, который пытался ворваться в штрафную площадку, но защитнику удалось отбить мяч на угловой.
48'
Роналду задержался в очевидном положении "вне игры" на правом фланге атаки португальцев - зря на него пасовал партнёр, который просто не разобрался в ситуации.
47'
Никаких замен в перерыве матча не произошло. Посмотрим, удастся ли марокканцам поскорее забить ответный гол в ворота соперника, и удастся ли это сделать вообще.
46'
Второй тайм начался!
Второй тайм
Первый тайм
-
Сборной Португалии посчастливилось отличиться голом фактически в первой своей атаке - после розыгрыша углового Моутиньо точно подал на Роналду, который забил свой четвёртый гол на турнире, единолично возглавив бомбардирскую гонку. В остальное время первого тайма португальцы практически ничего не показывали в атаке, а только оборонялись. С игры марокканцам ничего создать не удаётся, а вот после подач со стандартов пару моментов они имели. наверняка, Фернанду Сантуш потребует меньше фолить на флангах обороны и не давать соперникам подавать угловые.
-
Первый тайм окончен! Счёт1:0 в пользу португальцев на табло "Лужников".
45'
ОПАСНО! После подачи стандарта Беланда сбрасывал мяч на дальнюю штангу, но Бенатиа не хватило каких-то сантиметров, чтобы достать мяч головой и переправить его в ворота.
45'
Амрабат из последних сил настиг мяч на правом краю атаки, после чего ещё и успел подставиться под Геррейро, заработав опасный штрафной удар.
45'
Беланда в нокдауне, в одном из игровых эпизодов Карвалью рукой попал в висок соперника. Нужна медицинская помощи пострадавшему.
45'
Целых 3 минуты компенсировано к первому тайму.
44'
Максимально вязкая игра идёт сейчас в центральной зоне. Удалось кое-как правым флангом просочиться в зону атаки марокканцам, откуда следовала прострельная передача в центр, но защитники сборной Португалии играют с максимальной концентрацией.
43'
Португальцы всё же продолжают всей командой практически держать оборону на своей половине поля, чтобы точно не дать шанса оппонентам забить "гол в раздевалку".
42'
Забрасывали мяч теперь марокканцы в направлении Бутаиба, но совсем тяжеловато бежит центральный нападающий номинальных гостей в концовке тайма.
41'
В центре поля Бенатиа снова очень жёстко встретил Роналду, и судья решил, что пришла пора наказать грубияна жёлтой карточкой.
Embed from Getty Images
Embed from Getty Images
40'
ОПАСНО! Супершанс был у Гуэдеша, которого мягким забросом вывел 1 на 1 с Муниром, Гонсалу пробивал мощно в направлении дальнего угла, но вратарь выставил руку в сторону и парировал мяч.
Embed from Getty Images
Embed from Getty Images
40'
Подустали уже марокканцы в концовке первого тайма - проще обороне сборной Португалии стало справляться с наступательными потугами соперников.
39'
Бутаиб завозился с мячом на линии чужой штрафной площади, после паса Зиеша, в результате чего был окружён тремя соперниками, которые мяч у него забрали.
38'
Карвалью пытался прорваться в контратаку по правому флангу, но остановил её Хакими. Апеллировал португалец, что соперник подыграл себе рукой, но судья не поверил в это.
37'
Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали марокканцы. Пошла подача со стандарта в штрафную площадку, но после скидки во вратарскую площадь мяч легко в руки забрал Патрисиу.
36'
С дальней дистанции по воротам пробивал Эль-Ахмади, но это был явно неподготовленный удар, из-за чего мяч улетел высоко в небеса.
35'
Угловой на левом фланге заработали португальцы, но от углового флажка пошла слишком сильная и высокая подача, до которой никто не имел возможности добраться.
34'
Неудачно пробил Криштиану. Слишком близко для него был поставлен мяч, и он просто пробил в насыщенную из марокканских игроков "стенку".
33'
А вот португальцы заработали опаснейший штрафной удар в 18-ти метрах от чужих ворот, стараниями Мариу. Шанс для Роналду!
32'
Бутаиб теперь падал в штрафной площади португальской сборной, где его хоккейным силовым приёмом встретил Фонте. Спорный эпизод, но повтор снова не будет смотреться.
31'
Роналду играет с азартом, пытаясь завести своих партнёров по команде на атакующие действия, но пока что тщетно.
30'
Показали в телетрансляции повтор эпизода борьбы Амрабата с Геррейро, и нужно отметить, что обе держали друг друга за футболку. А после этого португалец поднял футболку, и на боку были видны кровавые следы. Очень жёстко с ним действовал Амрабат, так что не стоит ему так требовать пенальти.
29'
Сергей Карасев пожаловался Марку Гейгеру на поведение Эрве Ренара. Подошёл американский арбитр к главному тренеру марокканцев, и сделал ему устное предупреждение.
28'
Амрабат с правого фланга врывался в чужую площадку, и падал он на линии в борьбе с Геррейро. Требовали марокканцы пенальти, но свисток судьи молчит.
27'
Больно в центре поля досталось Роналду. Врезал его по ноге Бенатиа, и лучший бомбардир турнира корчиться на газоне, с гримасой боли на лице. Но, похоже, ничего критического здесь не произошло.
26'
Стоит отметить, что в случае потери очков в этом матче, марокканцы практически лишатся всех шансов на выход в плей-офф. Нужна только победа.
25'
Марокканцы достаточно серьёзно выигрывают в этом матче по успешным единоборствам, но всё выигрывается в центре поля, а вот в чужих владениях успеть к мячу раньше соперников не получается.
24'
Зиеш с дальней дистанции достаточно плотно пробил по воротам номинальных хозяев из-под защитника, но мяч полетел прямо по центру ворот, где и находился Патрисиу.
23'
При перехвате мяча португальцы не проявляют никакой атакующей агрессии, просто стараясь работать на контроль мяча. Но у марокканцев пока силы в запасе имеются, поэтому им удаётся в прессинге отнимать мяч.
22'
Полтайма уже позади. Португальская сборная пока не показала ничего сверхъестественного, но за счёт преимущества в классе ведёт в счёте к этой минуте.
21'
Сборная Марокко вышла уже вперёд по угловым - 3:2. Но преимущество по поданным угловым не приносит никаких очков в турнирную таблицу чемпионата мира.
20'
Правым краем теперь острую атаку провели марокканцы, и Дирар простреливал вдоль ворот в направлении Буссуфа, но последнего на долю секунды опередить Моутинью.
19'
Бутаиб разогнал контратаку марокканцев по центру, продавив двух соперников, после чего отпасовал левее на Зиеша, который ворвался в штрафную площадку и пробивал - Фонте бросился под удар.
18'
Если вспомнить матч марокканцев с Ираном, то там команда Эрве Ренара заметно подсаживалась физически в концовке каждого из таймов. Знают португальцы на что здесь надо давить.
17'
Катают сейчас мяч португальцы по всей ширине поля, заставляя соперников совершать много беговой работы без мяча.
16'
Португальцы достаточно пассивно действуют в эти минуты. Наверняка, Роналду и Ко будут стараться в эконом режиме выиграть этот матч, так как у Ирана через несколько дней также нужно будет выигрывать.
15'
Неудачная в этот раз получилась подача стандарта. Атака вторым темпом закончилась подачей с фланга от Буссуфа, но Бутаиб толком не смог допрыгнуть до мяча в этом эпизоде.
14'
Очень бодрый матч мы с Вами наблюдаем в "Лужниках". Марокканцы большими силами идут вперёд, и Зиеш заработал теперь угловой на левом фланге, дважды пытаясь прострелить в штрафную площадку.
13'
ОПАСНО! Близки были африканцы к успеху! После подачи корнера головой точно в ворота пробивал Бенатиа, но Патрисиу в броске сумел выручить свою команду.
Embed from Getty Images
Embed from Getty Images
12'
Угловой на правом фланге заработал Амрабат, благодаря своей активности. Удастся ли марокканцам отличиться после подачи стандарта?
11'
С правого фланга остро подал в чужую штрафную площадку Дирар, и Буссуфа пытался подрезать мяч в дальний угол ворот - промахнулся немного экс-футболист московского "Локомотива".
10'
ОПАСНО! Что он творит?! Геррейро через центральную ось разогнал контратаку португальцев, отпасовал на правый край штрафной на Роналду, который эффектно убрал мяч от двух защитников, после чего пробивал в дальний нижний угол ворот - мяч прошёл рядом с дальним нижним углом ворот.
9'
Радостно поют на трибунах португальские болельщики, в то время как марокканцы явно приуныли - случилось то, что они больше всего боялись перед этой встречей.
Embed from Getty Images
Embed from Getty Images
8'
Правым флангом Дирар и Беланда пытались протащить мяч в зону атаки, но уверенно отыграли в обороне португальцы, не постеснявшись отбить мяч в аут.
7'
Очень серьёзный удар получили марокканцы. Очень важно африканцам не вешать носы - впереди ещё много времени, и нужно пытаться что-то изменить, а не капитулировать заранее.
6'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Криштиану Роналду!!!
Вот так ответ! В своей первой атаке португальцы дважды заработали угловой на правом фланге. Второй стандарт был разыгран накоротке, после чего последовала подача Моутинью во вратарскую площадку, где почему-то никто не держал Роналду, который отправил мяч в цель ударом головой.
Embed from Getty Images
Вот так ответ! В своей первой атаке португальцы дважды заработали угловой на правом фланге. Второй стандарт был разыгран накоротке, после чего последовала подача Моутинью во вратарскую площадку, где почему-то никто не держал Роналду, который отправил мяч в цель ударом головой.
Embed from Getty Images
5'
Довольны марокканские зрители на трибунах "Лужников" столь активным началом в исполнении своих любимцев. Посмотрим, чем ответят португальцы.
4'
А вот после подачи с левого фланга удалось головой по воротам пробить Бутаиб, однако мяч пролетел на полметра выше ворот, да и сам удар был несильным - Патрисиу даже не испугался.
3'
Марокканцы достаточно агрессивно начинают матч, как это было в поединке с Ираном. Первая острая подача прошла в штрафную площадку европейцев, но адресата эта передача не нашла.
2'
Букмекеры сегодня считали португальцев фаворитом этого матча, предлагая на их чистую победу коэффициент в районе 1.65. Первый тур принёс нам много сенсаций, посмотрим как дела у фаворитов будут обстоять во втором туре.
1'
Матч начался! Первыми с центра поля матч начали футболисты сборной Марокко.
Первый тайм
-
Последние приготовления к старту матча идут. Вот-вот прозвучит стартовый свисток Марка Гейгера.
-
Вышли на поле команды. Сейчас по-традиции отзвучат национальные гимны стран участниц матча.
Embed from Getty Images
-
Не все болельщики на трибунах "Лужников" определились, за кого им болеть.
Embed from Getty Images
-
Резервным арбитром сегодняшнего матча, кстати, является россиянин Сергей Карасёв.
-
Судить сегодняшнюю игру будет 43-летний американский арбитр Марк Гейгер. Для него это третий и последний чемпионат мира в карьере. Ранее он никогда не судил матчи национальных сборных Португалии и Марокко. Хотя в 2011-м году он судил финал чемпионата мира среди молодёжных команд до 20-ти лет, и тогда португальцы в драматическом матче проиграли бразильцам со счётом 2:3. Из представителей того состава португальской "молодёжки" в Россию приехали толькоСедрик Соареш и Мариу Руй.
-
-
Марокканский наставник Эрве Ренар сделал 3 замены, по сравнению с неудачным матчем против Ирана. Очень будет интересно, какую тактику выбрали марокканцы на этот матч - с иранцами команда Ренара пыталась играть с позиции силы, но забить так и не получилось. Сегодня, скорее всего, марокканцы будут пытаться действовать на быстрых контратаках.
-
Португальцы выбрали на сегодняшний матч практически тот же состав, который играл с испанцами. Единственную корректировку Фернанду Сантуш внёс на левый фланг в полузащиты, где вместо Бруну Фернандеша будет играть Жоау Мариу.
-
Обе команды в первом туре не смогли добиться победы. Сборная Португалии в феерическом матче с испанцами сыграла вничью 3:3, благодаря хет-трику Криштиану Роналду. Сборная же Марокко также могла сыграть вничью, но на последних секундах матча с Ираном автоголом отметился нападающий Бухаддуз, который пытался помочь своей команде в обороне, но в итоге инстинкты пересилили, и он в падении головой поразил собственные ворота.
-
Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сыграют между собой сборные Португалии и Марокко. Этот матч будет сыгран в Москве на стадионе "Лужники".
Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Новости матча
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
96'
95'
Фернандеш Бруну нанес удар, но промахнулся очень сильно.
95'
94'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Марокко забрасывает мяч в штрафную.
94'
94'
Фернандеш Бруну из команды Португалия разыграл угловой с левого угла.
94'
Роналду Криштиану из команды Португалия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
93'
ШАНС! Бенатиа Мехди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Плохо сыграл Пепе Кеплер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
93'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Адриен Силва - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Судья сигнализирует, что Адриен Силва из команды Португалия поставил подножку. Пострадал Амрабат Нордин
92'
91'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
91'
Карсела-Гонсалес Мехди коснулся мяча рукой.
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
90'
Амрабат Нордин из команды Марокко сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
89'
Тактическая замена. Моутинью Жоау уходит с поля и его заменяет Адриен Силва
88'
Судья сигнализирует, что Буссуфа Мубарак из команды Марокко поставил подножку. Пострадал Моутинью Жоау
87'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Марокко поставил подножку. Пострадал Карвалью Вилльям
87'
87'
Фахир Файсал из команды Марокко отправил кросс в штрафную...
87'
86'
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Тактическая замена. Эль-Ахмади Карим уходит с поля и его заменяет Фахир Файсал
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Роналду Криштиану пробил со штрафного прямо в стенку
84'
Судья сигнализирует, что Бенатиа Мехди из команды Марокко поставил подножку. Пострадал Роналду Криштиану
83'
83'
82'
Фернандеш Бруну не смог попасть в створ ударом издали
82'
Португалия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
81'
81'
Дирар Набиль не смог попасть в створ ударом издали
81'
81'
81'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Марокко делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
80'
80'
79'
Карвалью Вилльям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
79'
Шанс! Бенатиа Мехди из команды Марокко пробил головой, но мимо
78'
78'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Португалия поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
78'
Буссуфа Мубарак из команды Марокко сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
76'
76'
75'
75'
Тактическая замена. Беланда Юнес уходит с поля и его заменяет Карсела-Гонсалес Мехди
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
74'
74'
74'
Фонте Жозе из команды Португалия опасно и грубо сыграл. Ayoub Kaabi пострадал.
73'
Дирар Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Фернандеш Бруну из команды Португалия отправил кросс в штрафную...
73'
Да Кошта Триндаде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Фернандеш Бруну из команды Португалия отправил кросс в штрафную...
73'
72'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Марокко поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
72'
Да Кошта Триндаде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Роналду Криштиану нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
Зиеш Хаким из команды Марокко делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Желсон Мартиньш ошибается в защите.
70'
Португалия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Тактическая замена. Мариу Жоау уходит с поля и его заменяет Фернандеш Бруну
70'
Тактическая замена. Бутаиб Халид уходит с поля и его заменяет Ayoub Kaabi
69'
Бутаиб Халид из команды Марокко опасно и грубо сыграл. Седрик Соареш пострадал.
68'
68'
Зиеш Хаким решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
67'
Геррейро Рафаэль наказан за толчок Буссуфа Мубарак
66'
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 78011 болельщиков
65'
Геррейро Рафаэль из команды Португалия играет слишком грубо. Амрабат Нордин оказался на газоне.
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
65'
Хакими Ашраф из команды Марокко отправил кросс в штрафную...
65'
Желсон Мартиньш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Амрабат Нордин из команды Марокко делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
64'
63'
62'
Карвалью Вилльям из команды Португалия опасно и грубо сыграл. Мунир Моханд пострадал.
62'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Судья сигнализирует, что Хакими Ашраф из команды Марокко поставил подножку. Пострадал Желсон Мартиньш
61'
61'
ШАНС! Бенатиа Мехди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Буссуфа Мубарак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Португалия поставил подножку. Пострадал Беланда Юнес
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
59'
Тактическая замена. Силва Бернарду уходит с поля и его заменяет Желсон Мартиньш
59'
58'
Гуэдеш Гонсалу из команды Португалия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
58'
57'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Португалия поставил подножку. Пострадал Буссуфа Мубарак
57'
Роналду Криштиану выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Буссуфа Мубарак из команды Марокко подал угловой слева.
57'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Патрисиу Руй из команды Португалия сделал отличный сейв!
57'
Головой пробил Беланда Юнес, но голкипер отбил его в поле!
57'
56'
Судья сигнализирует, что Мариу Жоау из команды Португалия поставил подножку. Пострадал Амрабат Нордин
56'
Буссуфа Мубарак наказан за толчок Патрисиу Руй
55'
Хорошую попытку сделал Беланда Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Амрабат Нордин из команды Марокко делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Седрик Соареш из команды Португалия играет слишком грубо. Бутаиб Халид оказался на газоне.
54'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Марокко поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
54'
54'
54'
53'
53'
52'
52'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Марокко поставил подножку. Пострадал Силва Бернарду
52'
52'
Роналду Криштиану нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
О, нет. Из многообещающей позиции Гуэдеш Гонсалу из команды Португалия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
51'
Мариу Жоау из команды Португалия делает пас партнеру.
51'
Гуэдеш Гонсалу из команды Португалия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Судья сигнализирует, что Бенатиа Мехди из команды Марокко поставил подножку. Пострадал Роналду Криштиану
50'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Марокко поставил подножку. Пострадал Седрик Соареш
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
49'
49'
Беланда Юнес из команды Марокко сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
48'
48'
Фонте Жозе наказан за толчок Дирар Набиль
48'
Геррейро Рафаэль из команды Португалия отправил кросс в штрафную...
48'
Моутинью Жоау из команды Португалия разыграл угловой с левого угла.
47'
Эль-Ахмади Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Роналду Криштиану из команды Португалия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Португалия имеет хороший шанс забить.
46'
Роналду Криштиану из команды Португалия в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
Бутаиб Халид из команды Марокко играет слишком грубо. Моутинью Жоау оказался на газоне.
48'
48'
47'
47'
Геррейро Рафаэль наказан за толчок Амрабат Нордин
47'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Португалия поставил подножку. Пострадал Буссуфа Мубарак
47'
Шанс! Беланда Юнес из команды Марокко пробил головой, но мимо
46'
Беланда Юнес возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Беланда Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Беланда Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
44'
44'
Беланда Юнес из команды Марокко делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Амрабат Нордин из команды Марокко сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
43'
43'
42'
Карвалью Вилльям из команды Португалия играет слишком грубо. Амрабат Нордин оказался на газоне.
42'
41'
41'
Португалия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Бенатиа Мехди из команды Марокко предупрежден после нескольких фолов.
40'
Бенатиа Мехди из команды Марокко опасно и грубо сыграл. Роналду Криштиану пострадал.
40'
Мунир Моханд взял и забрал мяч на выходе
40'
Мунир Моханд из команды Марокко сделал отличный сейв!
40'
Мунир Моханд не дал случится голу! Гуэдеш Гонсалу должен был забивать, но Мунир Моханд сделал отличный сейв
40'
ШАНС! Гуэдеш Гонсалу вышел один-на-один с голкипером...
39'
Роналду Криштиану из команды Португалия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Эль-Ахмади Карим из команды Марокко опасно и грубо сыграл. Мариу Жоау пострадал.
39'
39'
Хакими Ашраф из команды Марокко делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
38'
Зиеш Хаким из команды Марокко делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
Хакими Ашраф из команды Марокко сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
37'
Седрик Соареш из команды Португалия опасно и грубо сыграл. Бутаиб Халид пострадал.
36'
Беланда Юнес из команды Марокко опасно и грубо сыграл. Геррейро Рафаэль пострадал.
36'
36'
Роналду Криштиану из команды Португалия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
35'
Судья сигнализирует, что Седрик Соареш из команды Португалия поставил подножку. Пострадал Бутаиб Халид
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
34'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Амрабат Нордин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Фонте Жозе из команды Португалия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Моутинью Жоау из команды Португалия подал угловой слева.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
32'
Пепе Кеплер из команды Португалия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Карвалью Вилльям из команды Португалия отправил кросс в штрафную...
32'
Роналду Криштиану пробил со штрафного прямо в стенку
31'
Дирар Набиль наказан за толчок Мариу Жоау
31'
31'
Геррейро Рафаэль из команды Португалия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Хакими Ашраф из команды Марокко отправил кросс в штрафную...
30'
Судья сигнализирует, что Мариу Жоау из команды Португалия поставил подножку. Пострадал Бенатиа Мехди
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
28'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Португалия поставил подножку. Пострадал Беланда Юнес
25'
Бенатиа Мехди из команды Марокко опасно и грубо сыграл. Роналду Криштиану пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
23'
Мариу Жоау наказан за толчок Амрабат Нордин
23'
23'
23'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй держит все под контролем
22'
22'
21'
Бутаиб Халид из команды Марокко в офсайде
21'
20'
Роналду Криштиану выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Зиеш Хаким из команды Марокко подал угловой справа.
20'
Моутинью Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
Судья сигнализирует, что Буссуфа Мубарак из команды Марокко поставил подножку. Пострадал Моутинью Жоау
19'
Дирар Набиль из команды Марокко делает навес прямо в штрафную.
18'
18'
18'
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Седрик Соареш из команды Португалия.
18'
Зиеш Хаким имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
18'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
18'
Игроки ФК "Марокко" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Амрабат Нордин из команды Марокко играет слишком грубо. Геррейро Рафаэль оказался на газоне.
17'
16'
Дирар Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Седрик Соареш из команды Португалия отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
15'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Марокко поставил подножку. Пострадал Роналду Криштиану
14'
14'
Да Кошта Триндаде из команды Марокко наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
14'
14'
14'
Беланда Юнес из команды Марокко подал угловой слева.
14'
Зиеш Хаким из команды Марокко делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Зиеш Хаким из команды Марокко делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
12'
12'
Бенатиа Мехди нанес удар головой, но Патрисиу Руй спокойно отбил мяч.
12'
Зиеш Хаким из команды Марокко подал угловой справа.
11'
Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Амрабат Нордин из команды Марокко делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
11'
10'
Шанс! Буссуфа Мубарак из команды Марокко пробил головой, но мимо
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
10'
9'
Роналду Криштиану нанес удар чуть мимо. Близко!
9'
Геррейро Рафаэль из команды Португалия делает пас партнеру.
9'
9'
Буссуфа Мубарак из команды Марокко сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бутаиб Халид мяча так и не получил
8'
Португалия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Буссуфа Мубарак коснулся мяча рукой.
7'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Гуэдеш Гонсалу
7'
6'
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
4'
Моутинью Жоау сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Роналду Криштиану из клуба "Португалия" отправил мяч головой в ворота.
4'
Моутинью Жоау из команды Португалия отправил кросс в штрафную...
4'
Силва Бернарду из команды Португалия разыграл угловой с правого угла.
4'
Геррейро Рафаэль мяч отрикошетил от ворот
4'
Бутаиб Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Силва Бернарду из команды Португалия подал угловой справа.
4'
Силва Бернарду из команды Португалия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Португалия имеет хороший шанс забить.
3'
2'
2'
Шанс! Бутаиб Халид из команды Марокко пробил головой, но мимо
2'
1'
Беланда Юнес из команды Марокко делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марокко". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luzhniki. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Португалия 1:0 Марокко
Португалия
92.9% (302)
Ничья:
5.2% (17)
Марокко
1.8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Португалия:
32% (104)
1:0 Португалия:
12.6% (41)
2:1 Португалия:
10.8% (35)
3:1 Португалия:
9.2% (30)
3:0 Португалия:
8% (26)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
ну в матче с исландцами гол без месси забили) зато месси запорол все что смог
бедный рон