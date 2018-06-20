Второй тайм

- Матч окончен! Сборная Португалии смогла удержать минимальную победу 1:0, одержанную благодаря раннему голу Криштиану Роналду.

90' ОПАСНО! После подачи стандартного положения не смогли выбить мяч из своих владений португальцы, и в итоге с семи метров по воротам с левой ноги пробивал Бенатиа - выше ворот улетел мяч.

90' Сфолил Адриен Силва в глубине поля и получил жёлтую карточку в свой пассив.

90' Пепе картинно упал, после того как его дружески похлопал по плечу Бенатиа. Умеет огромный Пепе порой вести себя как девчонка.

90' Угловой с левого фланга подали марокканцы, но в этот раз ничего опасного не получилось - зафиксирован фол в атаке.

90' ОПАСНО! Хакими неожиданно протащил мяч по правому краю, вошёл в штрафную площадку, обыграл двух соперников, после чего пробивал по воротам из выгодной позиции, но в последнее мгновение под мяч бросился Пепе.

90' 5 минут компенсировано.

89' Последняя замена в составе сборной Португалии: вместо Жоау Моутинью на поле вышел Адриен Силва.

88' Пытаются устроить финальный штурм марокканцы, но ноги уже слишком тяжелы у большинства футболистов.

87' Последняя замена в составе сборной Марокко: вместо Карима Эль-Ахмади на поле вышел Файсал Фахир.

87' Нет, снова слишком близко было для Роналду, который опять-таки пробил в "стенку". В борьбе за отскок сам Криштиану падал, за что должен был получать жёлтую карточку, как по мне.

86' Но вот сейчас марокканцы ошиблись у своей штрафной площади, и в итоге Бенатиа сфолил против Роналду, метрах в 17-ти от ворот. Несколько сантиметров не хватило до пенальти.

85' Роналду очень недоволен тем, как протекает второй тайм. Как мне кажется, он был даже лишним на поле во втором тайме - мог бы и отдохнуть, учитывая такую игру.

84' Не быструю контратаку провели португальцы, которая закончилась несильным и неточным дальним ударом от Фернандеша.

83' Ещё один угловой с левого фланга выполнили марокканцы, но Карвалью отбил мяч из своей штрафной площади, а Дирар с подбора выстрелил над воротами.

82' На левом фланге угловой заработали марокканцы. После подачи мяча в штрафную площадку падал один из африканцев, с отчаянием глядя на арбитра, но тот молчит.

81' 78011 человек - очень солидная посещаемость на "Лужниках". Фактически аншлаг.

80' Зиеш нашёл своей подачей голову Бенатиа, но тому пришлось пробивать из неудобного положения - примерно на метр мимо ближнего угла мяч прошёл.

79'

Embed from Getty Images Штрафной удар на правом фланге атаки заработал Зиеш. Очень недоволен Роналду этим фактом, чувствуя, что снова сейчас может быть очень опасно.

78' Оживились на трибунах марокканские болельщики, которые понимают, что без их поддержки футболисты точно не найдут в себе силы для финального штурма.

77' Португальцы по-прежнему неохотно бегают в контратаки, будучи уверены в том, что и минимального преимущества им хватит для итоговой победы.

76' Вторая замена в составе сборной Марокко: вместо Юнеса Беланда на поле вышел Мехди Карсела-Гонсалес, который когда-то выступал за махачкалинский "Анжи".

75' Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали марокканцы. Подача стандарта последовала в район линии вратарской площади, но Патрисиу там хозяин.

74' Из глубины поля следовал забрал на правый край штрафной площади в направлении забегания Амрабата, но первым к мячу успел Руй Патрисиу.

73' Всё меньше сил остаются у марокканцев для подвига. В такой ситуации процент брака в комбинационной игре будет только увеличиваться.

72' Желсон потерял мяч, неподалёку от своей штрафной площади, и тут же Зиеш пытался вывести Эль-Кааби 1 на 1 с Патрисиу, но Пепе сумел прервать эту передачу.

71' Вторая замена в составе сборной Португалии: вместо Жоау Мариу в игру вступил Бруну Фернандеш.

70' Первая замена в составе сборной Марокко: вместо Халида Бутаиба на поле вышел Аюб Эль-Кааби.

70' ОПАСНО пробивал Зиеш со штрафного, но примерно на полметра мяч над перекладиной пролетел, да и Патрисиу, судя по всему, ситуацию контролировал.

69' Опасный штрафной удар заработал Буссуфа, метрах в 24-х от ворот соперника, правее центральной оси. Убойная точка для прямого удара!

68' Начали уже открываться свободные зоны у марокканцев, через которые португальцам стоило бы организовывать контратаки.

67' Геррейро в центре поля чуть ли не борцовский приём провёл против Амрабата, за что должен был получать жёлтую карточку, но судья решил ограничиться устным внушением.

66' Дирар опасно подавал в штрафную площадку в направлении Зиеша, но всё испортил Буссуфа, который сам пробить головой не смог, и партнёру по команде всё испортил.

65' Мартиньш пытался красиво обыграть двух соперников, но упал, наткнувшись на одного из них. Судья нарушение правил не зафиксировал.

64' Марокканцы продолжают активно и упорно идти в атаку. Напомню, что им нужно не только сравнять счёт, но и победить, чтобы иметь реальные шансы на выход в плей-офф.

63' Наконец, португальцы заработали штрафной удар на правом фланге атаки, но после подачи в район дальнего угла вратарской фол в атаке был зафиксирован со стороны Карвалью.

62' ОПАСНО! Штрафной удар в глубине поля заработали марокканцы, после подачи которого мяч прилетел в район 11-метровой отметки, где почему-то португальские защитники позволили спокойно пробить Бенатиа с левой ноги, но мощный выстрел пришёлся чуть выше цели.

61' Повреждение получил Моутиньо в одном из жёстких стыков в центре поля. Освистывают его марокканские болельщики, считая, что португалец просто тянет время.

60' Первая замена в составе сборной Португалии: вместо Бернарду Силвы на поле вышел Желсон Мартиньш.

60' Поймали кураж марокканцы и заработали штрафной удар на месте левого вингера. Зиеш подавал в район дальней штанги, но там Пепе выпрыгнул выше всех.

59' Угловой с левого фланга подавал Буссуфа, но на этот раз защитники португальцев сумели выиграть борьбу в воздухе в своих владениях.

59' ОПАСНО!!! Заработали всё-таки штрафной марокканцы на правом фланге атаки. Зиеш выполнил опасную подачу, и Беланда головой пробивал в дальний угол с отскоком от газона, но Патрисиу в броске умудрился потащить сложнейший мяч. Блистательный сэйв!

58' С правого фланга прошла короткая передача на линию штрафной площади, где почему-то остался без присмотра Беланда. Юнес пробивал по воротам, метя под перекладину, но классно сыграл Патрисиу.

57' Партнёры Бутаиба бросали в прорыв по левому флангу атаки, но соперника достаточно легко обогнал ветеран Пепе.

56' Как я и предполагал, португальцы после перерыва не фолят на своей половине поля, работая в более высоком прессинге, чтобы не давать шансов соперникам исполнять стандартные положения.

55' Дирар подключился в атаку по правому флангу, и простреливал низом в штрафную площадку - португальские защитники отбили мяч в аут.

54' ОПАСНО! После передачи с левого фланга Гуэдеш неудачно попытался пробить по воротам, толком не попав по мячу, но мяч выкатился точно на Роналду, которому никто не мешал бить по воротам с линии штрафной площади, но Криштиану умудрился запустить мяч не в ворота, а в стратосферу. бывают и такие срывы у него.

53' Бенатиа снова сфолил против Роналду в центре поля. Нервничает Мехди, не соглашаясь с решением арбитра, но нужно ему укротить свои эмоции, так как одна жёлтая карточка у него имеется уже.

52' "Россия, Россия!" - слышится скандирование с трибун "Лужников". Это приятно. Много российских болельщиков пришли сегодня поддержать неродные для себя сборные, но при этом не забывая о своей державе.

51' Марокканцы перешли в свою первую атаку после перерыва левым флангом, но она получилась очень неудачной - мяч был выпущен за боковую линию поля.

50' После подачи корнера Фонте пробил головой немного неточно, но даже если бы Жозе забил в этом эпизоде, гол не был бы засчитан, так как он толкал в спину Дирара.

49' Роналду головой выиграл борьбу на подступах к штрафной площади соперника, и сбросил мяч на ход Гуэдешу, который пытался ворваться в штрафную площадку, но защитнику удалось отбить мяч на угловой.

48' Роналду задержался в очевидном положении "вне игры" на правом фланге атаки португальцев - зря на него пасовал партнёр, который просто не разобрался в ситуации.

47' Никаких замен в перерыве матча не произошло. Посмотрим, удастся ли марокканцам поскорее забить ответный гол в ворота соперника, и удастся ли это сделать вообще.