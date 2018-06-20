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Стадион:
Иран
 
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Испания
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Прогнозы на матч Иран - Испания
Иран
0.4% (1)
Ничья:
4.5% (12)
Испания
95.1% (254)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
35.2% (94)
Испания:
16.5% (44)
Испания:
9.4% (25)
Испания:
7.9% (21)
Испания:
7.5% (20)
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