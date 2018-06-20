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Стадион: Казань Арена
Состав команд
11
Амири
Вахид
20
Азмун
Сердар
15
Рамос
Серхио
18
Альба
Хорди
21
Сильва
Давид
22
Иско
Аларкон
19
Коста
Диего
Иран 4-5-1
- Основной состав
- 1 Бейраванд Алиреза Вратарь
- 23 Резаэян Рамин Защитник
- 8 Пурлигянджи Мортеза Защитник
- 15 Монтазери Педжман Защитник
- 3 Хаджсафи Эсхан Защитник
- 18 Джаханбакш Алиреза Полузащитник
- 7 Шоджаи Масуд Полузащитник
- 9 Эбрахими Омид Полузащитник
- 6 Эзатолахи Саид Полузащитник
- 11 Амири Вахид Полузащитник
- 20 Азмун Сердар Нападающий
- Главный тренер: Кейруш Карлуш
Испания 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Де Хеа Давид Вратарь
- 4 Начо Игнасио Защитник
- 3 Пике Херард Защитник
- 15 Рамос Серхио Защитник
- 18 Альба Хорди Защитник
- 10 Тьяго Алькантара Полузащитник
- 5 Бускетс Серхио Полузащитник
- 21 Сильва Давид Полузащитник
- 22 Иско Аларкон Полузащитник
- 6 Иньеста Андрес Полузащитник
- 19 Коста Диего Нападающий
- Главный тренер: Йерро Фернандо
Предыдущие игры
Иран (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 15.06.2018 Марокко 0:1 Иран ЧМПФ2
- 08.06.2018 Литва 0:1 Иран ТМС
- 28.05.2018 Турция 2:1 Иран ТМС
- 19.05.2018 Иран 1:0 Узбекистан ТМС
- 27.03.2018 Иран 2:1 Алжир ТМС
- 23.03.2018 Тунис 1:0 Иран ТМС
- 17.03.2018 Иран 4:0 Сьерра-Леоне ТМС
- 13.11.2017 Венесуэла 0:1 Иран ТМС
- 09.11.2017 Панама 1:2 Иран ТМС
- 10.10.2017 РОССИЯ 1:1 Иран ТМС
- 05.10.2017 Иран 2:0 Того ТМС
- 05.09.2017 Иран 2:2 Сирия ОМЧ2А
- 31.08.2017 Южная Корея 0:0 Иран ОМЧ2А
- 12.06.2017 Иран 2:0 Узбекистан ОМЧ2А
- 04.06.2017 Черногория 1:2 Иран ТМС
- 28.03.2017 Иран 1:0 Китай ОМЧ2А
- 23.03.2017 Катар 0:1 Иран ОМЧ2А
- 18.03.2017 Иран 0:1 Ирак ТМС
- 15.11.2016 Сирия 0:0 Иран ОМЧ2А
- 10.11.2016 Иран 8:1 Папуа — Новая Гвинея ТМС
Испания (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 15.06.2018 Португалия 3:3 Испания ЧМПФ2
- 09.06.2018 Тунис 0:1 Испания ТМС
- 03.06.2018 Испания 1:1 Швейцария ТМС
- 27.03.2018 Испания 6:1 Аргентина ТМС
- 23.03.2018 Германия 1:1 Испания ТМС
- 14.11.2017 РОССИЯ 3:3 Испания ТМС
- 11.11.2017 Испания 5:0 Коста-Рика ТМС
- 09.10.2017 Израиль 0:1 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Испания 3:0 Албания ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Лихтенштейн 0:8 Испания ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Испания 3:0 Италия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Македония 1:2 Испания ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Испания 2:2 Колумбия ТМС
- 28.03.2017 Франция 0:2 Испания ТМС
- 24.03.2017 Испания 4:1 Израиль ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Англия 2:2 Испания ТМС
- 12.11.2016 Испания 4:0 Македония ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Албания 0:2 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Италия 1:1 Испания ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Испания 8:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Иран
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Испания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Марокко
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Иран - ИспанияДо начала игры осталось 2 часа 43 минуты, которая состоится 20.06.2018.
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Прогнозы на матч Иран - Испания
Иран
0.4% (1)
Ничья:
4.5% (12)
Испания
95.1% (254)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Испания:
35.2% (94)
0:3 Испания:
16.5% (44)
1:3 Испания:
9.4% (25)
1:2 Испания:
7.9% (21)
0:4 Испания:
7.5% (20)
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