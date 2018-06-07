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2018
Стадион:
Иран
 
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Португалия
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Текстовая онлайн трансляция матча Иран - Португалия

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 22 минуты, которая состоится 25.06.2018.
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Прогнозы на матч Иран - Португалия
Иран
2.7% (4)
Ничья:
10.7% (16)
Португалия
86.7% (130)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
25.3% (38)
Португалия:
20.7% (31)
Португалия:
12% (18)
Ничья:
7.3% (11)
Португалия:
7.3% (11)
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