Текстовая онлайн трансляция матча Иран - Португалия

Стадион: Мордовия Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Иран - ПортугалияДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 22 минуты, которая состоится 25.06.2018.
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Прогнозы на матч Иран - Португалия
Иран
2.7% (4)
Ничья:
10.7% (16)
Португалия
86.7% (130)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Португалия:
25.3% (38)
1:2 Португалия:
20.7% (31)
0:1 Португалия:
12% (18)
1:1 Ничья:
7.3% (11)
0:3 Португалия:
7.3% (11)
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