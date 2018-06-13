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2018
Стадион:
Испания
 
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Марокко
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Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Марокко

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 22 минуты, которая состоится 25.06.2018.
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Прогнозы на матч Испания - Марокко
Испания
91.2% (134)
Ничья:
5.4% (8)
Марокко
3.4% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
32.7% (48)
Испания:
15% (22)
Испания:
11.6% (17)
Испания:
6.8% (10)
Испания:
5.4% (8)
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