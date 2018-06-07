Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Австралия

Стадион: Казань Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - АвстралияДо начала игры осталось 2 дня 3 часа 48 минут, которая состоится 16.06.2018.
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Прогнозы на матч Франция - Австралия
Франция
96.9% (157)
Ничья:
1.2% (2)
Австралия
1.9% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Франция:
40.1% (65)
3:0 Франция:
22.8% (37)
2:1 Франция:
9.9% (16)
3:1 Франция:
8% (13)
1:0 Франция:
6.2% (10)
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