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Стадион:
Франция
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Австралия

До начала игры осталось 2 дня 3 часа 48 минут, которая состоится 16.06.2018.
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Прогнозы на матч Франция - Австралия
Франция
96.9% (157)
Ничья:
1.2% (2)
Австралия
1.9% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
40.1% (65)
Франция:
22.8% (37)
Франция:
9.9% (16)
Франция:
8% (13)
Франция:
6.2% (10)
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