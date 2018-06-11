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2018
Стадион:
Перу
 
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Дания
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Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Дания

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 49 минут, которая состоится 16.06.2018.
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Прогнозы на матч Перу - Дания
Перу
22.8% (36)
Ничья:
40.5% (64)
Дания
36.7% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.8% (55)
Дания:
16.5% (26)
Перу:
12% (19)
Дания:
11.4% (18)
Ничья:
4.4% (7)
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