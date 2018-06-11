Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Дания

Стадион: Мордовия Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Перу - ДанияДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 49 минут, которая состоится 16.06.2018.
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Прогнозы на матч Перу - Дания
Перу
22.8% (36)
Ничья:
40.5% (64)
Дания
36.7% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.8% (55)
1:2 Дания:
16.5% (26)
2:1 Перу:
12% (19)
0:1 Дания:
11.4% (18)
0:0 Ничья:
4.4% (7)
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