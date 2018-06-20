Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Перу

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Стадион: Екатеринбург Арена
Состав команд
14
Матуиди
Блез
13
Канте
Н'Голо
23
Агино
Педро
Франция 4-3-3
- Основной состав
- 1 Льорис Уго Вратарь
- 2 Павар Бенджамин Защитник
- 4 Варан Рафаэль Защитник
- 5 Юмтити Самуэль Защитник
- 21 Лукас Франсуа Защитник
- 14 Матуиди Блез Полузащитник
- 13 Канте Н'Голо Полузащитник
- 6 Погба Поль Полузащитник
- 10 Мбаппе Килиан Нападающий
- 9 Жиру Оливье Нападающий
- 7 Гризманн Антуан Нападающий
- Главный тренер: Дешам Дидье
Перу 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гальесе Педро Вратарь
- 17 Адвинкула Луис Защитник
- 2 Родригес Альберто Защитник
- 15 Рамос Кристиан Защитник
- 6 Трауко Мигель Защитник
- 23 Агино Педро Полузащитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 18 Каррильо Андре Полузащитник
- 20 Флорес Эдисон Полузащитник
- 10 Фарфан Джефферсон Полузащитник
- 9 Герреро Паоло Нападающий
- Главный тренер: Гарека Рикардо
Предыдущие игры
Франция (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 16.06.2018 Франция 2:1 Австралия ЧМПФ2
- 09.06.2018 Франция 1:1 США ТМС
- 01.06.2018 Франция 3:1 Италия ТМС
- 28.05.2018 Франция 2:0 Ирландия ТМС
- 27.03.2018 РОССИЯ 1:3 Франция ТМС
- 23.03.2018 Франция 2:3 Колумбия ТМС
- 14.11.2017 Германия 2:2 Франция ТМС
- 10.11.2017 Франция 2:0 Уэльс ТМС
- 10.10.2017 Франция 2:1 Беларусь ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Болгария 0:1 Франция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Франция 0:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Франция 4:0 Голландия ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Франция 3:2 Англия ТМС
- 09.06.2017 Швеция 2:1 Франция ОМЧ2Е
- 02.06.2017 Франция 5:0 Парагвай ТМС
- 28.03.2017 Франция 0:2 Испания ТМС
- 25.03.2017 Люксембург 1:3 Франция ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Франция 0:0 Кот-д'Ивуар ТМС
- 11.11.2016 Франция 2:1 Швеция ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Голландия 0:1 Франция ОМЧ2Е
Перу (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 16.06.2018 Перу 0:1 Дания ЧМПФ2
- 09.06.2018 Швеция 0:0 Перу ТМС
- 03.06.2018 Перу 3:0 Саудовская Аравия ТМС
- 30.05.2018 Перу 2:0 Шотландия ТМС
- 28.03.2018 Перу 3:1 Исландия ТМС
- 24.03.2018 Перу 2:0 Хорватия ТМС
- 16.11.2017 Перу 2:0 Новая Зеландия ОМЧ2МСМ
- 11.11.2017 Новая Зеландия 0:0 Перу ОМЧ2МСМ
- 11.10.2017 Перу 1:1 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 06.10.2017 Аргентина 0:0 Перу ОМЧ2ЮА
- 06.09.2017 Эквадор 1:2 Перу ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Перу 2:1 Боливия ОМЧ2ЮА
- 14.06.2017 Перу 3:1 Ямайка ТМС
- 09.06.2017 Перу 1:0 Парагвай ТМС
- 29.03.2017 Перу 2:1 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 24.03.2017 Венесуэла 2:2 Перу ОМЧ2ЮА
- 16.11.2016 Перу 0:2 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Парагвай 1:4 Перу ОМЧ2ЮА
- 12.10.2016 Чили 2:1 Перу ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Перу 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Франция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Перу
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Австралия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - ПеруДо начала игры осталось 23 часа 23 минуты, которая состоится 21.06.2018.
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Прогнозы на матч Франция - Перу
Франция
94.8% (201)
Ничья:
3.3% (7)
Перу
1.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Франция:
29.2% (62)
2:1 Франция:
21.7% (46)
3:1 Франция:
14.2% (30)
1:0 Франция:
12.3% (26)
3:0 Франция:
7.5% (16)
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