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Франция
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Перу

До начала игры осталось 23 часа 23 минуты, которая состоится 21.06.2018.
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Прогнозы на матч Франция - Перу
Франция
94.8% (201)
Ничья:
3.3% (7)
Перу
1.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
29.2% (62)
Франция:
21.7% (46)
Франция:
14.2% (30)
Франция:
12.3% (26)
Франция:
7.5% (16)
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