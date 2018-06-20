Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Австралия

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Стадион: Самара Арена
Состав команд
19
Шоне
Лассе
23
Систо
Пионе
19
Рисдон
Джош
16
Бехич
Азиз
15
Единак
Майл
13
Муй
Аарон
23
Рогич
Томас
10
Круз
Робби
Дания 4-3-3
- Основной состав
- 1 Шмейхель Каспер Вратарь
- 14 Далсгор Хенрик Защитник
- 4 Кьяер Симон Защитник
- 6 Кристенсен Андреас Защитник
- 17 Стрюгер-Ларсен Йенс Защитник
- 19 Шоне Лассе Полузащитник
- 10 Эриксен Кристиан Полузащитник
- 8 Делани Томас Полузащитник
- 20 Поульсен Юссуф Нападающий
- 9 Йоргенсен Николай Нападающий
- 23 Систо Пионе Нападающий
- Главный тренер: Харейде Оге
- Травмы и дисквалификации
- Квист Вильям Травмирован
Австралия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Райан Мэтью Вратарь
- 19 Рисдон Джош Защитник
- 5 Миллиган Марк Защитник
- 20 Сейнсбери Трент Защитник
- 16 Бехич Азиз Защитник
- 15 Единак Майл Полузащитник
- 13 Муй Аарон Полузащитник
- 7 Леки Мэттью Полузащитник
- 23 Рогич Томас Полузащитник
- 10 Круз Робби Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Главный тренер: Ван Марвейк Берт
Предыдущие игры
Дания (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 16.06.2018 Перу 0:1 Дания ЧМПФ2
- 09.06.2018 Дания 2:0 Мексика ТМС
- 02.06.2018 Швеция 0:0 Дания ТМС
- 27.03.2018 Дания 0:0 Чили ТМС
- 22.03.2018 Дания 1:0 Панама ТМС
- 15.01.2018 Иордания 3:2 Дания ТМС
- 11.01.2018 Швеция 1:0 Дания ТМС
- 14.11.2017 Ирландия 1:5 Дания ОМЧ2Е
- 11.11.2017 Дания 0:0 Ирландия ОМЧ2Е
- 08.10.2017 Дания 1:1 Румыния ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Черногория 0:1 Дания ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Армения 1:4 Дания ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Дания 4:0 Польша ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Казахстан 1:3 Дания ОМЧ2Е
- 06.06.2017 Дания 1:1 Германия ТМС
- 26.03.2017 Румыния 0:0 Дания ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Чехия 1:1 Дания ТМС
- 11.11.2016 Дания 4:1 Казахстан ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Дания 0:1 Черногория ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Польша 3:2 Дания ОМЧ2Е
Австралия (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 16.06.2018 Франция 2:1 Австралия ЧМПФ2
- 09.06.2018 Венгрия 1:2 Австралия ТМС
- 01.06.2018 Австралия 4:0 Чехия ТМС
- 27.03.2018 Австралия 0:0 Колумбия ТМС
- 23.03.2018 Норвегия 4:1 Австралия ТМС
- 15.11.2017 Австралия 3:1 Гондурас ОМЧ2МСМ
- 11.11.2017 Гондурас 0:0 Австралия ОМЧ2МСМ
- 10.10.2017 Австралия 2:1 Сирия ОМЧ2А
- 05.10.2017 Сирия 1:1 Австралия ОМЧ2А
- 05.09.2017 Австралия 2:1 Таиланд ОМЧ2А
- 31.08.2017 Япония 2:0 Австралия ОМЧ2А
- 25.06.2017 Чили 1:1 Австралия КК
- 22.06.2017 Камерун 1:1 Австралия КК
- 19.06.2017 Австралия 2:3 Германия КК
- 13.06.2017 Австралия 0:4 Бразилия ТМС
- 08.06.2017 Австралия 3:2 Саудовская Аравия ОМЧ2А
- 28.03.2017 Австралия 2:0 ОАЭ ОМЧ2А
- 23.03.2017 Ирак 1:1 Австралия ОМЧ2А
- 15.11.2016 Таиланд 2:2 Австралия ОМЧ2А
- 11.10.2016 Австралия 1:1 Япония ОМЧ2А
Последние игры между собой
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Франция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Перу
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Австралия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Дания - АвстралияДо начала игры осталось 20 часов 23 минуты, которая состоится 21.06.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Дания - Австралия
Дания
66.4% (140)
Ничья:
25.1% (53)
Австралия
8.5% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Дания:
27.5% (58)
1:0 Дания:
22.7% (48)
1:1 Ничья:
17.5% (37)
2:0 Дания:
8.1% (17)
1:2 Австралия:
4.3% (9)
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