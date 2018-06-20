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Стадион:
Дания
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Австралия

До начала игры осталось 20 часов 23 минуты, которая состоится 21.06.2018.
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Прогнозы на матч Дания - Австралия
Дания
66.4% (140)
Ничья:
25.1% (53)
Австралия
8.5% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Дания:
27.5% (58)
Дания:
22.7% (48)
Ничья:
17.5% (37)
Дания:
8.1% (17)
Австралия:
4.3% (9)
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