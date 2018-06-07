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2018
Стадион:
Дания
 
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Франция
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Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Франция

До начала игры, которая состоится 26.06.2018, осталось 2 дня 10 часов 18 минут.
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Прогнозы на матч Дания - Франция
Дания
2.8% (4)
Ничья:
19.6% (28)
Франция
77.6% (111)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
34.3% (49)
Ничья:
13.3% (19)
Франция:
12.6% (18)
Франция:
9.1% (13)
Франция:
8.4% (12)
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