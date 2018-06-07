Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Перу

Стадион: Фишт
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Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - ПеруДо начала игры, которая состоится 26.06.2018, осталось 2 дня 10 часов 18 минут.
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Прогнозы на матч Австралия - Перу
Австралия
35.7% (51)
Ничья:
27.3% (39)
Перу
37.1% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
22.4% (32)
2:1 Австралия:
16.8% (24)
1:2 Перу:
14% (20)
0:1 Перу:
13.3% (19)
1:0 Австралия:
7% (10)
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