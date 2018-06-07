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2018
Стадион:
Австралия
 
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Перу
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Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Перу

До начала игры, которая состоится 26.06.2018, осталось 2 дня 10 часов 18 минут.
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Прогнозы на матч Австралия - Перу
Австралия
35.7% (51)
Ничья:
27.3% (39)
Перу
37.1% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
22.4% (32)
Австралия:
16.8% (24)
Перу:
14% (20)
Перу:
13.3% (19)
Австралия:
7% (10)
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