Стадион: Открытие Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - ИсландияДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 48 минут, которая состоится 16.06.2018.
Новости матча
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Банега возобновил тренировки — 15:23
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Прогнозы на матч Аргентина - Исландия
Аргентина
90.1% (146)
Ничья:
4.9% (8)
Исландия
4.9% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Аргентина:
38.3% (62)
2:1 Аргентина:
15.4% (25)
3:1 Аргентина:
13.6% (22)
1:0 Аргентина:
9.9% (16)
3:0 Аргентина:
6.2% (10)
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