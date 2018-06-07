  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат мира по футболу 2018
  5. Группа D
Стадион:
Аргентина
 
Позже
Исландия
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Аргентина - Исландия
Аргентина
90.1% (146)
Ничья:
4.9% (8)
Исландия
4.9% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Аргентина:
38.3% (62)
Аргентина:
15.4% (25)
Аргентина:
13.6% (22)
Аргентина:
9.9% (16)
Аргентина:
6.2% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация