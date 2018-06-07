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2018
Стадион:
Хорватия
 
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Нигерия
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Прогнозы на матч Хорватия - Нигерия
Хорватия
82.3% (130)
Ничья:
11.4% (18)
Нигерия
6.3% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Хорватия:
35.4% (56)
Хорватия:
17.7% (28)
Хорватия:
17.1% (27)
Ничья:
7% (11)
Хорватия:
5.1% (8)
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