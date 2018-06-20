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Стадион: Нижний Новгород
Состав команд
21
Вида
Домагой
10
Модрич
Лука
19
Бадель
Милан
Аргентина 4-4-1-1
- Основной состав
- 23 Кабальеро Вилли Вратарь
- 2 Меркадо Габриэль Защитник
- 17 Отаменди Николас Защитник
- 14 Маскерано Хавьер Защитник
- 3 Тальяфико Николас Защитник
- 18 Сальвио Эдуардо Полузащитник
- 13 Меса Максимильяно Полузащитник
- 8 Акунья Маркос Полузащитник
- 22 Павон Кристиан Полузащитник
- 10 Месси Лионель Полузащитник
- 19 Агуэро Серхио Нападающий
- Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Хорватия 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Субашич Даниэль Вратарь
- 2 Врсалько Шиме Защитник
- 6 Ловрен Деян Защитник
- 21 Вида Домагой Защитник
- 3 Стринич Иван Защитник
- 7 Ракитич Иван Полузащитник
- 10 Модрич Лука Полузащитник
- 11 Брозович Марсело Полузащитник
- 19 Бадель Милан Полузащитник
- 4 Перишич Иван Полузащитник
- 17 Манджукич Марио Нападающий
- Главный тренер: Далич Златко
Предыдущие игры
Аргентина (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 16.06.2018 Аргентина 1:1 Исландия ЧМПФ2
- 30.05.2018 Аргентина 4:0 Гаити ТМС
- 27.03.2018 Испания 6:1 Аргентина ТМС
- 23.03.2018 Италия 0:2 Аргентина ТМС
- 14.11.2017 Аргентина 2:4 Нигерия ТМС
- 11.11.2017 РОССИЯ 0:1 Аргентина ТМС
- 11.10.2017 Эквадор 1:3 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 06.10.2017 Аргентина 0:0 Перу ОМЧ2ЮА
- 06.09.2017 Аргентина 1:1 Венесуэла ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Уругвай 0:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 13.06.2017 Сингапур 0:6 Аргентина ТМС
- 09.06.2017 Бразилия 0:1 Аргентина ТМС
- 28.03.2017 Боливия 2:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 24.03.2017 Аргентина 1:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 16.11.2016 Аргентина 3:0 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Бразилия 3:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 12.10.2016 Аргентина 0:1 Парагвай ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Перу 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 07.09.2016 Венесуэла 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 02.09.2016 Аргентина 1:0 Уругвай ОМЧ2ЮА
Хорватия (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 16.06.2018 Хорватия 2:0 Нигерия ЧМПФ2
- 08.06.2018 Хорватия 2:1 Сенегал ТМС
- 03.06.2018 Бразилия 2:0 Хорватия ТМС
- 28.03.2018 Мексика 0:1 Хорватия ТМС
- 24.03.2018 Перу 2:0 Хорватия ТМС
- 12.11.2017 Греция 0:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 09.11.2017 Хорватия 4:1 Греция ОМЧ2Е
- 09.10.2017 Украина 0:2 Хорватия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Хорватия 1:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Турция 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Хорватия 1:0 Косово ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Исландия 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 28.05.2017 Мексика 1:2 Хорватия ТМС
- 28.03.2017 Эстония 3:0 Хорватия ТМС
- 24.03.2017 Хорватия 1:0 Украина ОМЧ2Е
- 14.01.2017 Китай 1:1 Хорватия ТМС
- 11.01.2017 Чили 1:1 Хорватия ТМС
- 15.11.2016 Северная Ирландия 0:3 Хорватия ТМС
- 12.11.2016 Хорватия 2:0 Исландия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Финляндия 0:1 Хорватия ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Аргентина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хорватия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 12.11.2014 Аргентина 2:1 Хорватия Товарищеские матчи. Сборные
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Исландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Аргентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Нигерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - ХорватияДо начала игры осталось 1 день 2 часа 23 минуты, которая состоится 21.06.2018.
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Прогнозы на матч Аргентина - Хорватия
Аргентина
64.5% (138)
Ничья:
28.5% (61)
Хорватия
7% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аргентина:
35% (75)
1:1 Ничья:
20.1% (43)
1:0 Аргентина:
14.5% (31)
2:2 Ничья:
4.2% (9)
2:0 Аргентина:
3.7% (8)
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