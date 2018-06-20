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2018
Стадион:
Аргентина
 
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Хорватия
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Прогнозы на матч Аргентина - Хорватия
Аргентина
64.5% (138)
Ничья:
28.5% (61)
Хорватия
7% (15)

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Аргентина:
35% (75)
Ничья:
20.1% (43)
Аргентина:
14.5% (31)
Ничья:
4.2% (9)
Аргентина:
3.7% (8)
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