Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - Исландия

Стадион: Волгоград Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - ИсландияДо начала игры осталось 1 день 23 часа 23 минуты, которая состоится 22.06.2018.
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Прогнозы на матч Нигерия - Исландия
Нигерия
19.8% (35)
Ничья:
45.8% (81)
Исландия
34.5% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.3% (66)
1:2 Исландия:
13.6% (24)
0:1 Исландия:
10.7% (19)
2:1 Нигерия:
6.2% (11)
0:0 Ничья:
5.6% (10)
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