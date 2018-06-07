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2018
Стадион:
Нигерия
 
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Исландия
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Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - Исландия

До начала игры осталось 1 день 23 часа 23 минуты, которая состоится 22.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Нигерия - Исландия
Нигерия
19.8% (35)
Ничья:
45.8% (81)
Исландия
34.5% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.3% (66)
Исландия:
13.6% (24)
Исландия:
10.7% (19)
Нигерия:
6.2% (11)
Ничья:
5.6% (10)
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