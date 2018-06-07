Стадион: Санкт-Петербург
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Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - АргентинаДо начала игры, которая состоится 26.06.2018, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.
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Прогнозы на матч Нигерия - Аргентина
Нигерия
3.5% (5)
Ничья:
11.2% (16)
Аргентина
85.3% (122)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Аргентина:
28.7% (41)
0:2 Аргентина:
17.5% (25)
0:1 Аргентина:
9.1% (13)
1:3 Аргентина:
9.1% (13)
1:1 Ничья:
4.9% (7)
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