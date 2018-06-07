  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат мира по футболу 2018
  5. Группа D
2018
Стадион:
Нигерия
 
Позже
Аргентина
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Нигерия - Аргентина
Нигерия
3.5% (5)
Ничья:
11.2% (16)
Аргентина
85.3% (122)

Вы не участвовали в прогнозе

Аргентина:
28.7% (41)
Аргентина:
17.5% (25)
Аргентина:
9.1% (13)
Аргентина:
9.1% (13)
Ничья:
4.9% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация