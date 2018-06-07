  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат мира по футболу 2018
  5. Группа D
2018
Стадион:
Исландия
 
Позже
Хорватия
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Хорватия

До начала игры, которая состоится 26.06.2018, осталось 2 дня 14 часов 18 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Исландия - Хорватия
Исландия
9.9% (14)
Ничья:
31.2% (44)
Хорватия
58.9% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Хорватия:
31.2% (44)
Ничья:
22.7% (32)
Хорватия:
10.6% (15)
Исландия:
5% (7)
Хорватия:
4.3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация