Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Хорватия

Стадион: Ростов Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - ХорватияДо начала игры, которая состоится 26.06.2018, осталось 2 дня 14 часов 18 минут.
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Прогнозы на матч Исландия - Хорватия
Исландия
9.9% (14)
Ничья:
31.2% (44)
Хорватия
58.9% (83)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Хорватия:
31.2% (44)
1:1 Ничья:
22.7% (32)
0:1 Хорватия:
10.6% (15)
2:1 Исландия:
5% (7)
0:2 Хорватия:
4.3% (6)
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