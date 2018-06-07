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Стадион:
Коста-Рика
 
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Сербия
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Текстовая онлайн трансляция матча Коста-Рика - Сербия

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 3 минуты, которая состоится 17.06.2018.
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Прогнозы на матч Коста-Рика - Сербия
Коста-Рика
16.7% (26)
Ничья:
26.9% (42)
Сербия
56.4% (88)

Вы не участвовали в прогнозе

Сербия:
24.4% (38)
Сербия:
17.9% (28)
Ничья:
17.3% (27)
Сербия:
9.6% (15)
Коста-Рика:
7.1% (11)
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