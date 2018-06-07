Текстовая онлайн трансляция матча Коста-Рика - Сербия

Стадион: Самара Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Коста-Рика - СербияДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 3 минуты, которая состоится 17.06.2018.
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Прогнозы на матч Коста-Рика - Сербия
Коста-Рика
16.7% (26)
Ничья:
26.9% (42)
Сербия
56.4% (88)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Сербия:
24.4% (38)
0:1 Сербия:
17.9% (28)
1:1 Ничья:
17.3% (27)
0:2 Сербия:
9.6% (15)
1:0 Коста-Рика:
7.1% (11)
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