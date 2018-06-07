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2018
Стадион:
Бразилия
 
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Коста-Рика
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Прогнозы на матч Бразилия - Коста-Рика
Бразилия
91.7% (166)
Ничья:
5% (9)
Коста-Рика
3.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Бразилия:
29.3% (53)
Бразилия:
19.3% (35)
Бразилия:
14.4% (26)
Бразилия:
7.7% (14)
Бразилия:
5% (9)
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