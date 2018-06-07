Стадион: Санкт-Петербург
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Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Коста-РикаДо начала игры осталось 1 день 20 часов 23 минуты, которая состоится 22.06.2018.
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Прогнозы на матч Бразилия - Коста-Рика
Бразилия
91.7% (166)
Ничья:
5% (9)
Коста-Рика
3.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бразилия:
29.3% (53)
3:0 Бразилия:
19.3% (35)
3:1 Бразилия:
14.4% (26)
2:1 Бразилия:
7.7% (14)
4:0 Бразилия:
5% (9)
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