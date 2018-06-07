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Стадион:
Сербия
 
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Швейцария
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Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Швейцария

До начала игры осталось 2 дня 2 часа 23 минуты, которая состоится 22.06.2018.
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Прогнозы на матч Сербия - Швейцария
Сербия
26.3% (46)
Ничья:
40.6% (71)
Швейцария
33.1% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.7% (52)
Швейцария:
17.1% (30)
Сербия:
13.1% (23)
Швейцария:
8% (14)
Сербия:
7.4% (13)
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