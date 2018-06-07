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2018
Стадион:
Сербия
 
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Бразилия
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Прогнозы на матч Сербия - Бразилия
Сербия
3.8% (6)
Ничья:
8.1% (13)
Бразилия
88.1% (141)

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Бразилия:
27.5% (44)
Бразилия:
17.5% (28)
Бразилия:
14.4% (23)
Бразилия:
8.1% (13)
Бразилия:
6.9% (11)
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