Стадион: Открытие Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - БразилияДо начала игры, которая состоится 27.06.2018, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Сербия - Бразилия
Сербия
3.8% (6)
Ничья:
8.1% (13)
Бразилия
88.1% (141)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бразилия:
27.5% (44)
0:2 Бразилия:
17.5% (28)
1:3 Бразилия:
14.4% (23)
0:1 Бразилия:
8.1% (13)
0:3 Бразилия:
6.9% (11)
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