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Стадион:
Швейцария
 
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Коста-Рика
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Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Коста-Рика

До начала игры, которая состоится 27.06.2018, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Швейцария - Коста-Рика
Швейцария
68.8% (108)
Ничья:
19.1% (30)
Коста-Рика
12.1% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Швейцария:
24.8% (39)
Швейцария:
18.5% (29)
Швейцария:
17.2% (27)
Ничья:
8.3% (13)
Ничья:
5.7% (9)
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