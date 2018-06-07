Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Коста-Рика

Стадион: Нижний Новгород
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Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Коста-РикаДо начала игры, которая состоится 27.06.2018, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Швейцария - Коста-Рика
Швейцария
68.8% (108)
Ничья:
19.1% (30)
Коста-Рика
12.1% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Швейцария:
24.8% (39)
2:0 Швейцария:
18.5% (29)
1:0 Швейцария:
17.2% (27)
1:1 Ничья:
8.3% (13)
0:0 Ничья:
5.7% (9)
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