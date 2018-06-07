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  5. Группа F
2018
Стадион:
Германия
 
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Мексика
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Прогнозы на матч Германия - Мексика
Германия
91.8% (146)
Ничья:
4.4% (7)
Мексика
3.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
30.8% (49)
Германия:
18.9% (30)
Германия:
18.2% (29)
Германия:
7.5% (12)
Германия:
6.9% (11)
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