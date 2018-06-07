Стадион: Лужники
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Текстовая онлайн трансляция матча Германия - МексикаДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 23 минуты, которая состоится 17.06.2018.
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Прогнозы на матч Германия - Мексика
Германия
91.8% (146)
Ничья:
4.4% (7)
Мексика
3.8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Германия:
30.8% (49)
3:1 Германия:
18.9% (30)
2:0 Германия:
18.2% (29)
3:0 Германия:
7.5% (12)
1:0 Германия:
6.9% (11)
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