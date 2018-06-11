Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Южная Корея

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Стадион: Нижний Новгород
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Состав команд
Швеция 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ольсен Робин Вратарь
- 2 Люстиг Микаэль Защитник
- 3 Линделоф Виктор Защитник
- 4 Гранквист Андреас Защитник
- 6 Аугустинссон Людвиг Защитник
- 17 Классон Виктор Полузащитник
- 7 Ларссон Себастьян Полузащитник
- 8 Экдаль Олбин Полузащитник
- 10 Форсберг Эмиль Полузащитник
- 9 Берг Маркус Нападающий
- 20 Тойвонен Ола Нападающий
- Главный тренер: Андерссон Янне
Южная Корея
- Главный тренер: Тэ Ён Син
Предыдущие игры
Швеция (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 09.06.2018 Швеция 0:0 Перу ТМС
- 02.06.2018 Швеция 0:0 Дания ТМС
- 27.03.2018 Румыния 1:0 Швеция ТМС
- 24.03.2018 Швеция 1:2 Чили ТМС
- 11.01.2018 Швеция 1:0 Дания ТМС
- 07.01.2018 Швеция 1:1 Эстония ТМС
- 13.11.2017 Италия 0:0 Швеция ОМЧ2Е
- 10.11.2017 Швеция 1:0 Италия ОМЧ2Е
- 10.10.2017 Голландия 2:0 Швеция ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Швеция 8:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Беларусь 0:4 Швеция ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Болгария 3:2 Швеция ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Норвегия 1:1 Швеция ТМС
- 09.06.2017 Швеция 2:1 Франция ОМЧ2Е
- 28.03.2017 Португалия 2:3 Швеция ТМС
- 25.03.2017 Швеция 4:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 12.01.2017 Швеция 6:0 Словакия ТМС
- 08.01.2017 Швеция 1:2 Кот-д'Ивуар ТМС
- 15.11.2016 Венгрия 0:2 Швеция ТМС
- 11.11.2016 Франция 2:1 Швеция ОМЧ2Е
Южная Корея (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 11.06.2018 Южная Корея 0:2 Сенегал ТМС
- 07.06.2018 Южная Корея 0:0 Боливия ТМС
- 01.06.2018 Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина ТМС
- 28.05.2018 Южная Корея 2:0 Гондурас ТМС
- 27.03.2018 Польша 3:2 Южная Корея ТМС
- 24.03.2018 Северная Ирландия 2:1 Южная Корея ТМС
- 03.02.2018 Латвия 0:1 Южная Корея ТМС
- 30.01.2018 Южная Корея 2:2 Ямайка ТМС
- 27.01.2018 Молдова 0:1 Южная Корея ТМС
- 16.12.2017 Япония 1:4 Южная Корея ЧВА
- 12.12.2017 КНДР 0:1 Южная Корея ЧВА
- 09.12.2017 Южная Корея 2:2 Китай ЧВА
- 14.11.2017 Южная Корея 1:1 Сербия ТМС
- 10.11.2017 Южная Корея 2:1 Колумбия ТМС
- 10.10.2017 Марокко 3:1 Южная Корея ТМС
- 07.10.2017 РОССИЯ 4:2 Южная Корея ТМС
- 05.09.2017 Узбекистан 0:0 Южная Корея ОМЧ2А
- 31.08.2017 Южная Корея 0:0 Иран ОМЧ2А
- 13.06.2017 Катар 3:2 Южная Корея ОМЧ2А
- 07.06.2017 Ирак 0:0 Южная Корея ТМС
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Южная Корея
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Мексика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Германия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Южная КореяДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 11 минут, которая состоится 18.06.2018.
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Прогнозы на матч Швеция - Южная Корея
Швеция
84.4% (130)
Ничья:
13% (20)
Южная Корея
2.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Швеция:
29.2% (45)
2:0 Швеция:
22.7% (35)
2:1 Швеция:
20.1% (31)
1:1 Ничья:
9.1% (14)
3:0 Швеция:
3.2% (5)
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