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2018
Стадион:
Швеция
 
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Южная Корея
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Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Южная Корея

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 11 минут, которая состоится 18.06.2018.
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Прогнозы на матч Швеция - Южная Корея
Швеция
84.4% (130)
Ничья:
13% (20)
Южная Корея
2.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Швеция:
29.2% (45)
Швеция:
22.7% (35)
Швеция:
20.1% (31)
Ничья:
9.1% (14)
Швеция:
3.2% (5)
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