Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Швеция

Стадион: Фишт
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Текстовая онлайн трансляция матча Германия - ШвецияДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 6 минут, которая состоится 23.06.2018.
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Прогнозы на матч Германия - Швеция
Германия
89.3% (151)
Ничья:
5.3% (9)
Швеция
5.3% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Германия:
27.8% (47)
2:1 Германия:
22.5% (38)
3:1 Германия:
11.2% (19)
1:0 Германия:
9.5% (16)
3:0 Германия:
5.9% (10)
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