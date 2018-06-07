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Стадион:
Германия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Швеция

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 6 минут, которая состоится 23.06.2018.
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Прогнозы на матч Германия - Швеция
Германия
89.3% (151)
Ничья:
5.3% (9)
Швеция
5.3% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
27.8% (47)
Германия:
22.5% (38)
Германия:
11.2% (19)
Германия:
9.5% (16)
Германия:
5.9% (10)
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