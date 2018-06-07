Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Мексика

Стадион: Ростов Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - МексикаДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 6 минут, которая состоится 23.06.2018.
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Прогнозы на матч Южная Корея - Мексика
Южная Корея
7.6% (13)
Ничья:
9.4% (16)
Мексика
82.9% (141)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Мексика:
24.7% (42)
0:2 Мексика:
24.7% (42)
0:1 Мексика:
15.3% (26)
1:3 Мексика:
5.9% (10)
1:1 Ничья:
5.9% (10)
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