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2018
Стадион:
Южная Корея
 
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Мексика
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Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Мексика

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 6 минут, которая состоится 23.06.2018.
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Прогнозы на матч Южная Корея - Мексика
Южная Корея
7.6% (13)
Ничья:
9.4% (16)
Мексика
82.9% (141)

Вы не участвовали в прогнозе

Мексика:
24.7% (42)
Мексика:
24.7% (42)
Мексика:
15.3% (26)
Мексика:
5.9% (10)
Ничья:
5.9% (10)
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