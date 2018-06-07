Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Германия

Стадион: Казань Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - ГерманияДо начала игры, которая состоится 27.06.2018, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Южная Корея - Германия
Южная Корея
6.4% (11)
Ничья:
4.1% (7)
Германия
89.5% (154)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Германия:
27.3% (47)
0:3 Германия:
23.8% (41)
1:3 Германия:
9.3% (16)
0:4 Германия:
5.2% (9)
1:2 Германия:
4.7% (8)
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