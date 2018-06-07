Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - Швеция

Стадион: Екатеринбург Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - ШвецияДо начала игры, которая состоится 27.06.2018, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Мексика - Швеция
Мексика
51.6% (82)
Ничья:
35.2% (56)
Швеция
13.2% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
22.6% (36)
2:1 Мексика:
22% (35)
1:0 Мексика:
11.9% (19)
1:2 Швеция:
7.5% (12)
2:2 Ничья:
6.3% (10)
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