Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Панама

Стадион: Фишт
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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - ПанамаДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 11 минут, которая состоится 18.06.2018.
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Прогнозы на матч Бельгия - Панама
Бельгия
94.1% (144)
Ничья:
3.3% (5)
Панама
2.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Бельгия:
30.7% (47)
2:0 Бельгия:
26.8% (41)
4:0 Бельгия:
9.2% (14)
2:1 Бельгия:
7.8% (12)
1:0 Бельгия:
5.9% (9)
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