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2018
Стадион:
Бельгия
 
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Панама
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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Панама

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 11 минут, которая состоится 18.06.2018.
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Прогнозы на матч Бельгия - Панама
Бельгия
94.1% (144)
Ничья:
3.3% (5)
Панама
2.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
30.7% (47)
Бельгия:
26.8% (41)
Бельгия:
9.2% (14)
Бельгия:
7.8% (12)
Бельгия:
5.9% (9)
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