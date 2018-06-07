Стадион: Волгоград Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - АнглияДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 11 минут, которая состоится 18.06.2018.
Новости матча
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Сборная Англии прибыла в Россию — 18:48
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Прогнозы на матч Тунис - Англия
Тунис
0% (0)
Ничья:
8.4% (13)
Англия
91.6% (141)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Англия:
41.6% (64)
1:2 Англия:
20.8% (32)
0:1 Англия:
11% (17)
1:3 Англия:
7.8% (12)
1:1 Ничья:
4.5% (7)
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