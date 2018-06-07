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2018
Стадион:
Бельгия
 
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Тунис
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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Тунис

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 6 минут, которая состоится 23.06.2018.
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Прогнозы на матч Бельгия - Тунис
Бельгия
92.7% (153)
Ничья:
5.5% (9)
Тунис
1.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
32.1% (53)
Бельгия:
15.2% (25)
Бельгия:
13.3% (22)
Бельгия:
9.7% (16)
Бельгия:
8.5% (14)
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