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Стадион:
Англия
 
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Панама
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Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Панама

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 12 минут, которая состоится 24.06.2018.
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Прогнозы на матч Англия - Панама
Англия
96.1% (173)
Ничья:
2.8% (5)
Панама
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Англия:
38.9% (70)
Англия:
27.2% (49)
Англия:
8.3% (15)
Англия:
4.4% (8)
Англия:
4.4% (8)
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