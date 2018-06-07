Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Панама

Стадион: Нижний Новгород
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Текстовая онлайн трансляция матча Англия - ПанамаДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 12 минут, которая состоится 24.06.2018.
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Прогнозы на матч Англия - Панама
Англия
96.1% (173)
Ничья:
2.8% (5)
Панама
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Англия:
38.9% (70)
3:0 Англия:
27.2% (49)
1:0 Англия:
8.3% (15)
3:1 Англия:
4.4% (8)
2:1 Англия:
4.4% (8)
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