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2018
Стадион:
Англия
 
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Бельгия
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Прогнозы на матч Англия - Бельгия
Англия
26.7% (46)
Ничья:
41.3% (71)
Бельгия
32% (55)

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Ничья:
21.5% (37)
Бельгия:
18% (31)
Ничья:
11.6% (20)
Англия:
9.9% (17)
Англия:
5.2% (9)
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