Стадион: Калининград
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Текстовая онлайн трансляция матча Англия - БельгияДо начала игры, которая состоится 28.06.2018, осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Англия - Бельгия
Англия
26.7% (46)
Ничья:
41.3% (71)
Бельгия
32% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
21.5% (37)
1:2 Бельгия:
18% (31)
2:2 Ничья:
11.6% (20)
2:1 Англия:
9.9% (17)
1:0 Англия:
5.2% (9)
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