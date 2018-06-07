Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Сенегал

Стадион: Открытие Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Польша - СенегалДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 31 минуту, которая состоится 19.06.2018.
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Прогнозы на матч Польша - Сенегал
Польша
77.6% (121)
Ничья:
14.7% (23)
Сенегал
7.7% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Польша:
30.8% (48)
2:0 Польша:
17.9% (28)
1:0 Польша:
13.5% (21)
1:1 Ничья:
9.6% (15)
1:2 Сенегал:
5.1% (8)
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