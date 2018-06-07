  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат мира по футболу 2018
  5. Группа H
2018
Стадион:
Польша
 
Позже
Сенегал
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Сенегал

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 31 минуту, которая состоится 19.06.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Польша - Сенегал
Польша
77.6% (121)
Ничья:
14.7% (23)
Сенегал
7.7% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Польша:
30.8% (48)
Польша:
17.9% (28)
Польша:
13.5% (21)
Ничья:
9.6% (15)
Сенегал:
5.1% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация