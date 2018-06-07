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Стадион:
Колумбия
 
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Япония
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Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - Япония

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 31 минуту, которая состоится 19.06.2018.
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Прогнозы на матч Колумбия - Япония
Колумбия
76.8% (119)
Ничья:
16.1% (25)
Япония
7.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Колумбия:
25.2% (39)
Колумбия:
22.6% (35)
Колумбия:
16.8% (26)
Ничья:
11.6% (18)
Колумбия:
4.5% (7)
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