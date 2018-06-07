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2018
Стадион:
Япония
 
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Сенегал
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Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Сенегал

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 12 минут, которая состоится 24.06.2018.
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Прогнозы на матч Япония - Сенегал
Япония
24.9% (43)
Ничья:
43.4% (75)
Сенегал
31.8% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.1% (59)
Сенегал:
15% (26)
Сенегал:
9.8% (17)
Япония:
8.7% (15)
Япония:
6.9% (12)
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