Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Сенегал

Стадион: Екатеринбург Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Япония - СенегалДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 12 минут, которая состоится 24.06.2018.
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Прогнозы на матч Япония - Сенегал
Япония
24.9% (43)
Ничья:
43.4% (75)
Сенегал
31.8% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.1% (59)
1:2 Сенегал:
15% (26)
0:1 Сенегал:
9.8% (17)
1:0 Япония:
8.7% (15)
2:1 Япония:
6.9% (12)
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