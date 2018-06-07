Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Колумбия

Стадион: Казань Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Польша - КолумбияДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 13 минут, которая состоится 24.06.2018.
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Прогнозы на матч Польша - Колумбия
Польша
34.5% (59)
Ничья:
34.5% (59)
Колумбия
31% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.9% (46)
1:2 Колумбия:
17.5% (30)
2:1 Польша:
16.4% (28)
1:0 Польша:
7.6% (13)
2:0 Польша:
7% (12)
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