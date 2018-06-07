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Стадион:
Польша
 
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Колумбия
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Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Колумбия

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 13 минут, которая состоится 24.06.2018.
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Прогнозы на матч Польша - Колумбия
Польша
34.5% (59)
Ничья:
34.5% (59)
Колумбия
31% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.9% (46)
Колумбия:
17.5% (30)
Польша:
16.4% (28)
Польша:
7.6% (13)
Польша:
7% (12)
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