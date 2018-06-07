Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Польша

Стадион: Волгоград Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Япония - ПольшаДо начала игры, которая состоится 28.06.2018, осталось 2 дня 14 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Япония - Польша
Япония
18.3% (32)
Ничья:
24.6% (43)
Польша
57.1% (100)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
18.3% (32)
1:2 Польша:
17.7% (31)
0:1 Польша:
16% (28)
0:2 Польша:
10.3% (18)
2:1 Япония:
6.9% (12)
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