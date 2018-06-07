Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Колумбия

Стадион: Самара Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - КолумбияДо начала игры, которая состоится 28.06.2018, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Сенегал - Колумбия
Сенегал
12.6% (21)
Ничья:
25.1% (42)
Колумбия
62.3% (104)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Колумбия:
33.5% (56)
1:1 Ничья:
16.2% (27)
0:1 Колумбия:
8.4% (14)
2:1 Сенегал:
7.2% (12)
0:2 Колумбия:
6.6% (11)
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