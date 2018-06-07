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Стадион:
Сенегал
 
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Колумбия
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Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Колумбия

До начала игры, которая состоится 28.06.2018, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Сенегал - Колумбия
Сенегал
12.6% (21)
Ничья:
25.1% (42)
Колумбия
62.3% (104)

Вы не участвовали в прогнозе

Колумбия:
33.5% (56)
Ничья:
16.2% (27)
Колумбия:
8.4% (14)
Сенегал:
7.2% (12)
Колумбия:
6.6% (11)
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