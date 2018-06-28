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Стадион: Казань Арена
Предыдущие игры
Франция (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 26.06.2018 Дания 0:0 Франция ЧМПФ2
- 21.06.2018 Франция 1:0 Перу ЧМПФ2
- 16.06.2018 Франция 2:1 Австралия ЧМПФ2
- 09.06.2018 Франция 1:1 США ТМС
- 01.06.2018 Франция 3:1 Италия ТМС
- 28.05.2018 Франция 2:0 Ирландия ТМС
- 27.03.2018 РОССИЯ 1:3 Франция ТМС
- 23.03.2018 Франция 2:3 Колумбия ТМС
- 14.11.2017 Германия 2:2 Франция ТМС
- 10.11.2017 Франция 2:0 Уэльс ТМС
- 10.10.2017 Франция 2:1 Беларусь ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Болгария 0:1 Франция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Франция 0:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Франция 4:0 Голландия ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Франция 3:2 Англия ТМС
- 09.06.2017 Швеция 2:1 Франция ОМЧ2Е
- 02.06.2017 Франция 5:0 Парагвай ТМС
- 28.03.2017 Франция 0:2 Испания ТМС
- 25.03.2017 Люксембург 1:3 Франция ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Франция 0:0 Кот-д'Ивуар ТМС
Аргентина (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 26.06.2018 Нигерия 1:2 Аргентина ЧМПФ2
- 21.06.2018 Аргентина 0:3 Хорватия ЧМПФ2
- 16.06.2018 Аргентина 1:1 Исландия ЧМПФ2
- 30.05.2018 Аргентина 4:0 Гаити ТМС
- 27.03.2018 Испания 6:1 Аргентина ТМС
- 23.03.2018 Италия 0:2 Аргентина ТМС
- 14.11.2017 Аргентина 2:4 Нигерия ТМС
- 11.11.2017 РОССИЯ 0:1 Аргентина ТМС
- 11.10.2017 Эквадор 1:3 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 06.10.2017 Аргентина 0:0 Перу ОМЧ2ЮА
- 06.09.2017 Аргентина 1:1 Венесуэла ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Уругвай 0:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 13.06.2017 Сингапур 0:6 Аргентина ТМС
- 09.06.2017 Бразилия 0:1 Аргентина ТМС
- 28.03.2017 Боливия 2:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 24.03.2017 Аргентина 1:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 16.11.2016 Аргентина 3:0 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Бразилия 3:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 12.10.2016 Аргентина 0:1 Парагвай ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Перу 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
Последние игры между собой
Франция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аргентина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 11.02.2009 Франция 0:2 Аргентина Товарищеские матчи. Сборные
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - АргентинаДо начала игры, которая состоится 30.06.2018, осталось 1 день 12 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Франция - Аргентина
Франция
61% (25)
Ничья:
4.9% (2)
Аргентина
34.1% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Франция:
26.8% (11)
2:1 Франция:
26.8% (11)
0:1 Аргентина:
7.3% (3)
1:2 Аргентина:
4.9% (2)
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