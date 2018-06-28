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2018
Стадион:
Франция
 
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Аргентина
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Прогнозы на матч Франция - Аргентина
Франция
61% (25)
Ничья:
4.9% (2)
Аргентина
34.1% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
26.8% (11)
Франция:
26.8% (11)
Аргентина:
7.3% (3)
Аргентина:
4.9% (2)
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