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Стадион: Fisht Stadium
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Уругвай (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 25.06.2018 Уругвай 3:0 РОССИЯ ЧМПФ2
- 20.06.2018 Уругвай 1:0 Саудовская Аравия ЧМПФ2
- 15.06.2018 Египет 0:1 Уругвай ЧМПФ2
- 08.06.2018 Уругвай 3:0 Узбекистан ТМС
- 26.03.2018 Уэльс 0:1 Уругвай ТМС
- 23.03.2018 Уругвай 2:0 Чехия ТМС
- 14.11.2017 Австрия 2:1 Уругвай ТМС
- 10.11.2017 Польша 0:0 Уругвай ТМС
- 11.10.2017 Уругвай 4:2 Боливия ОМЧ2ЮА
- 06.10.2017 Венесуэла 0:0 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 06.09.2017 Парагвай 1:2 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Уругвай 0:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 07.06.2017 Италия 3:0 Уругвай ТМС
- 04.06.2017 Ирландия 3:1 Уругвай ТМС
- 29.03.2017 Перу 2:1 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 24.03.2017 Уругвай 1:4 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 16.11.2016 Чили 3:1 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Уругвай 2:1 Эквадор ОМЧ2ЮА
- 11.10.2016 Колумбия 2:2 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Уругвай 3:0 Венесуэла ОМЧ2ЮА
Португалия (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 25.06.2018 Иран 1:1 Португалия ЧМПФ2
- 20.06.2018 Португалия 1:0 Марокко ЧМПФ2
- 15.06.2018 Португалия 3:3 Испания ЧМПФ2
- 07.06.2018 Португалия 3:0 Алжир ТМС
- 02.06.2018 Бельгия 0:0 Португалия ТМС
- 28.05.2018 Португалия 2:2 Тунис ТМС
- 26.03.2018 Португалия 0:3 Голландия ТМС
- 23.03.2018 Португалия 2:1 Египет ТМС
- 14.11.2017 Португалия 1:1 США ТМС
- 10.11.2017 Португалия 3:0 Саудовская Аравия ТМС
- 10.10.2017 Португалия 2:0 Швейцария ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Андорра 0:2 Португалия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Венгрия 0:1 Португалия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Португалия 5:1 Фарерские острова ОМЧ2Е
- 02.07.2017 Португалия 2:1 Мексика КК
- 28.06.2017 Португалия 0:0 Чили КК
- 24.06.2017 Новая Зеландия 0:4 Португалия КК
- 21.06.2017 РОССИЯ 0:1 Португалия КК
- 18.06.2017 Португалия 2:2 Мексика КК
- 09.06.2017 Латвия 0:3 Португалия ОМЧ2Е
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - ПортугалияДо начала игры, которая состоится 30.06.2018, осталось 1 день 16 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Уругвай - Португалия
Уругвай
31.3% (10)
Ничья:
34.4% (11)
Португалия
34.4% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.1% (9)
1:2 Португалия:
21.9% (7)
2:1 Уругвай:
15.6% (5)
1:0 Уругвай:
12.5% (4)
0:1 Португалия:
6.3% (2)
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