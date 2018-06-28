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2018
Стадион:
Уругвай
 
Позже
Португалия
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Прогнозы на матч Уругвай - Португалия
Уругвай
31.3% (10)
Ничья:
34.4% (11)
Португалия
34.4% (11)

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Ничья:
28.1% (9)
Португалия:
21.9% (7)
Уругвай:
15.6% (5)
Уругвай:
12.5% (4)
Португалия:
6.3% (2)
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