Текстовая онлайн трансляция матча Испания - РОССИЯ

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Стадион: Лужники
Предыдущие игры
Испания (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 25.06.2018 Испания 2:2 Марокко ЧМПФ2
- 20.06.2018 Иран 0:1 Испания ЧМПФ2
- 15.06.2018 Португалия 3:3 Испания ЧМПФ2
- 09.06.2018 Тунис 0:1 Испания ТМС
- 03.06.2018 Испания 1:1 Швейцария ТМС
- 27.03.2018 Испания 6:1 Аргентина ТМС
- 23.03.2018 Германия 1:1 Испания ТМС
- 14.11.2017 РОССИЯ 3:3 Испания ТМС
- 11.11.2017 Испания 5:0 Коста-Рика ТМС
- 09.10.2017 Израиль 0:1 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Испания 3:0 Албания ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Лихтенштейн 0:8 Испания ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Испания 3:0 Италия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Македония 1:2 Испания ОМЧ2Е
- 07.06.2017 Испания 2:2 Колумбия ТМС
- 28.03.2017 Франция 0:2 Испания ТМС
- 24.03.2017 Испания 4:1 Израиль ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Англия 2:2 Испания ТМС
- 12.11.2016 Испания 4:0 Македония ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Албания 0:2 Испания ОМЧ2Е
РОССИЯ (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.06.2018 Уругвай 3:0 РОССИЯ ЧМПФ2
- 19.06.2018 РОССИЯ 3:1 Египет ЧМПФ2
- 14.06.2018 РОССИЯ 5:0 Саудовская Аравия ЧМПФ2
- 05.06.2018 РОССИЯ 1:1 Турция ТМС
- 30.05.2018 Австрия 1:0 РОССИЯ ТМС
- 27.03.2018 РОССИЯ 1:3 Франция ТМС
- 23.03.2018 РОССИЯ 0:3 Бразилия ТМС
- 14.11.2017 РОССИЯ 3:3 Испания ТМС
- 11.11.2017 РОССИЯ 0:1 Аргентина ТМС
- 10.10.2017 РОССИЯ 1:1 Иран ТМС
- 07.10.2017 РОССИЯ 4:2 Южная Корея ТМС
- 03.09.2017 Динамо Москва 0:3 РОССИЯ ТМС
- 24.06.2017 Мексика 2:1 РОССИЯ КК
- 21.06.2017 РОССИЯ 0:1 Португалия КК
- 17.06.2017 РОССИЯ 2:0 Новая Зеландия КК
- 09.06.2017 РОССИЯ 1:1 Чили ТМС
- 05.06.2017 Венгрия 0:3 РОССИЯ ТМС
- 28.03.2017 РОССИЯ 3:3 Бельгия ТМС
- 24.03.2017 РОССИЯ 0:2 Кот-д'Ивуар ТМС
- 15.11.2016 РОССИЯ 1:0 Румыния ТМС
Последние игры между собой
Испания: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
РОССИЯ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Испания - РОССИЯДо начала игры, которая состоится 01.07.2018, осталось 2 дня 12 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Испания - РОССИЯ
Испания
51.4% (19)
Ничья:
13.5% (5)
РОССИЯ
35.1% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 РОССИЯ:
18.9% (7)
3:1 Испания:
13.5% (5)
2:1 Испания:
10.8% (4)
1:1 Ничья:
8.1% (3)
1:0 Испания:
8.1% (3)
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