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2018
Стадион:
Испания
 
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РОССИЯ
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Текстовая онлайн трансляция матча Испания - РОССИЯ

До начала игры, которая состоится 01.07.2018, осталось 2 дня 12 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Испания - РОССИЯ
Испания
51.4% (19)
Ничья:
13.5% (5)
РОССИЯ
35.1% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

РОССИЯ:
18.9% (7)
Испания:
13.5% (5)
Испания:
10.8% (4)
Ничья:
8.1% (3)
Испания:
8.1% (3)
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