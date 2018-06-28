Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Дания

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Стадион: Нижний Новгород
Состав команд
Хорватия
- Главный тренер: Далич Златко
Дания 4-3-3
- Основной состав
- 1 Шмейхель Каспер Вратарь
- 14 Далсгор Хенрик Защитник
- 4 Кьяер Симон Защитник
- 13 Йоргенсен Матиас Защитник
- 17 Стрюгер-Ларсен Йенс Защитник
- 8 Делани Томас Полузащитник
- 6 Кристенсен Андреас Полузащитник
- 10 Эриксен Кристиан Полузащитник
- 20 Поульсен Юссуф Нападающий
- 21 Корнелиус Андреас Нападающий
- 11 Брайтвайт Мартин Нападающий
- Главный тренер: Харейде Оге
Предыдущие игры
Хорватия (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 26.06.2018 Исландия 1:2 Хорватия ЧМПФ2
- 21.06.2018 Аргентина 0:3 Хорватия ЧМПФ2
- 16.06.2018 Хорватия 2:0 Нигерия ЧМПФ2
- 08.06.2018 Хорватия 2:1 Сенегал ТМС
- 03.06.2018 Бразилия 2:0 Хорватия ТМС
- 28.03.2018 Мексика 0:1 Хорватия ТМС
- 24.03.2018 Перу 2:0 Хорватия ТМС
- 12.11.2017 Греция 0:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 09.11.2017 Хорватия 4:1 Греция ОМЧ2Е
- 09.10.2017 Украина 0:2 Хорватия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Хорватия 1:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Турция 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Хорватия 1:0 Косово ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Исландия 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 28.05.2017 Мексика 1:2 Хорватия ТМС
- 28.03.2017 Эстония 3:0 Хорватия ТМС
- 24.03.2017 Хорватия 1:0 Украина ОМЧ2Е
- 14.01.2017 Китай 1:1 Хорватия ТМС
- 11.01.2017 Чили 1:1 Хорватия ТМС
- 15.11.2016 Северная Ирландия 0:3 Хорватия ТМС
Дания (последние 20 матчей: +9 =9 -2)
- 26.06.2018 Дания 0:0 Франция ЧМПФ2
- 21.06.2018 Дания 1:1 Австралия ЧМПФ2
- 16.06.2018 Перу 0:1 Дания ЧМПФ2
- 09.06.2018 Дания 2:0 Мексика ТМС
- 02.06.2018 Швеция 0:0 Дания ТМС
- 27.03.2018 Дания 0:0 Чили ТМС
- 22.03.2018 Дания 1:0 Панама ТМС
- 15.01.2018 Иордания 3:2 Дания ТМС
- 11.01.2018 Швеция 1:0 Дания ТМС
- 14.11.2017 Ирландия 1:5 Дания ОМЧ2Е
- 11.11.2017 Дания 0:0 Ирландия ОМЧ2Е
- 08.10.2017 Дания 1:1 Румыния ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Черногория 0:1 Дания ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Армения 1:4 Дания ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Дания 4:0 Польша ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Казахстан 1:3 Дания ОМЧ2Е
- 06.06.2017 Дания 1:1 Германия ТМС
- 26.03.2017 Румыния 0:0 Дания ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Чехия 1:1 Дания ТМС
- 11.11.2016 Дания 4:1 Казахстан ОМЧ2Е
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - ДанияДо начала игры, которая состоится 01.07.2018, осталось 2 дня 16 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Хорватия - Дания
Хорватия
81.3% (26)
Ничья:
15.6% (5)
Дания
3.1% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Хорватия:
37.5% (12)
2:0 Хорватия:
21.9% (7)
2:1 Хорватия:
12.5% (4)
1:1 Ничья:
9.4% (3)
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