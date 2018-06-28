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2018
Стадион:
Хорватия
 
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Дания
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Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Дания

До начала игры, которая состоится 01.07.2018, осталось 2 дня 16 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Хорватия - Дания
Хорватия
81.3% (26)
Ничья:
15.6% (5)
Дания
3.1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Хорватия:
37.5% (12)
Хорватия:
21.9% (7)
Хорватия:
12.5% (4)
Ничья:
9.4% (3)
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