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Стадион: Samara Arena
Предыдущие игры
Бразилия (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 27.06.2018 Сербия 0:2 Бразилия ЧМПФ2
- 22.06.2018 Бразилия 2:0 Коста-Рика ЧМПФ2
- 17.06.2018 Бразилия 1:1 Швейцария ЧМПФ2
- 10.06.2018 Австрия 0:3 Бразилия ТМС
- 03.06.2018 Бразилия 2:0 Хорватия ТМС
- 27.03.2018 Германия 0:1 Бразилия ТМС
- 23.03.2018 РОССИЯ 0:3 Бразилия ТМС
- 14.11.2017 Англия 0:0 Бразилия ТМС
- 10.11.2017 Япония 1:3 Бразилия ТМС
- 11.10.2017 Бразилия 3:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 05.10.2017 Боливия 0:0 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 05.09.2017 Колумбия 1:1 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Бразилия 2:0 Эквадор ОМЧ2ЮА
- 13.06.2017 Австралия 0:4 Бразилия ТМС
- 09.06.2017 Бразилия 0:1 Аргентина ТМС
- 29.03.2017 Бразилия 3:0 Парагвай ОМЧ2ЮА
- 24.03.2017 Уругвай 1:4 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 26.01.2017 Бразилия 1:0 Колумбия ТМС
- 16.11.2016 Перу 0:2 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Бразилия 3:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
Мексика (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 27.06.2018 Мексика 0:3 Швеция ЧМПФ2
- 23.06.2018 Южная Корея 1:2 Мексика ЧМПФ2
- 17.06.2018 Германия 0:1 Мексика ЧМПФ2
- 09.06.2018 Дания 2:0 Мексика ТМС
- 03.06.2018 Мексика 1:0 Шотландия ТМС
- 29.05.2018 Мексика 0:0 Уэльс ТМС
- 28.03.2018 Мексика 0:1 Хорватия ТМС
- 24.03.2018 Мексика 3:0 Исландия ТМС
- 01.02.2018 Мексика 1:0 Босния и Герцеговина ТМС
- 13.11.2017 Польша 0:1 Мексика ТМС
- 10.11.2017 Бельгия 3:3 Мексика ТМС
- 11.10.2017 Гондурас 3:2 Мексика ОМЧ2СА
- 07.10.2017 Мексика 3:1 Тринидад и Тобаго ОМЧ2СА
- 06.09.2017 Коста-Рика 1:1 Мексика ОМЧ2СА
- 02.09.2017 Мексика 1:0 Панама ОМЧ2СА
- 24.07.2017 Мексика 0:1 Ямайка ЗКК
- 21.07.2017 Мексика 1:0 Гондурас ЗКК
- 17.07.2017 Кюрасао 0:2 Мексика ЗКК
- 14.07.2017 Мексика 0:0 Ямайка ЗКК
- 10.07.2017 Мексика 3:1 Сальвадор ЗКК
Последние игры между собой
Бразилия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Мексика: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - МексикаДо начала игры, которая состоится 02.07.2018, осталось 2 дня 11 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Бразилия - Мексика
Бразилия
85.2% (98)
Ничья:
7.8% (9)
Мексика
7% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бразилия:
35.7% (41)
2:0 Бразилия:
20% (23)
3:1 Бразилия:
13% (15)
1:0 Бразилия:
8.7% (10)
1:2 Мексика:
4.3% (5)
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