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2018
Стадион:
Бразилия
 
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Мексика
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Прогнозы на матч Бразилия - Мексика
Бразилия
85.2% (98)
Ничья:
7.8% (9)
Мексика
7% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Бразилия:
35.7% (41)
Бразилия:
20% (23)
Бразилия:
13% (15)
Бразилия:
8.7% (10)
Мексика:
4.3% (5)
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