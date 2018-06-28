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Стадион: Ростов Арена
Предыдущие игры
Бельгия (последние 20 матчей: +15 =5 -0)
- 28.06.2018 Англия 0:1 Бельгия ЧМПФ2
- 23.06.2018 Бельгия 5:2 Тунис ЧМПФ2
- 18.06.2018 Бельгия 3:0 Панама ЧМПФ2
- 11.06.2018 Бельгия 4:1 Коста-Рика ТМС
- 06.06.2018 Бельгия 3:0 Египет ТМС
- 02.06.2018 Бельгия 0:0 Португалия ТМС
- 27.03.2018 Бельгия 4:0 Саудовская Аравия ТМС
- 14.11.2017 Бельгия 1:0 Япония ТМС
- 10.11.2017 Бельгия 3:3 Мексика ТМС
- 10.10.2017 Бельгия 4:0 Кипр ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Греция 1:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Бельгия 9:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Эстония 0:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 05.06.2017 Бельгия 2:1 Чехия ТМС
- 28.03.2017 РОССИЯ 3:3 Бельгия ТМС
- 25.03.2017 Бельгия 1:1 Греция ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Бельгия 8:1 Эстония ОМЧ2Е
- 09.11.2016 Голландия 1:1 Бельгия ТМС
- 10.10.2016 Гибралтар 0:6 Бельгия ОМЧ2Е
Япония (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 28.06.2018 Япония 0:1 Польша ЧМПФ2
- 24.06.2018 Япония 2:2 Сенегал ЧМПФ2
- 19.06.2018 Колумбия 1:2 Япония ЧМПФ2
- 12.06.2018 Парагвай 2:4 Япония ТМС
- 08.06.2018 Швейцария 2:0 Япония ТМС
- 30.05.2018 Япония 0:2 Гана ТМС
- 27.03.2018 Украина 2:1 Япония ТМС
- 23.03.2018 Мали 1:1 Япония ТМС
- 16.12.2017 Япония 1:4 Южная Корея ЧВА
- 12.12.2017 Япония 2:1 Китай ЧВА
- 09.12.2017 Япония 1:0 КНДР ЧВА
- 14.11.2017 Бельгия 1:0 Япония ТМС
- 10.11.2017 Япония 1:3 Бразилия ТМС
- 10.10.2017 Япония 3:3 Гаити ТМС
- 06.10.2017 Япония 2:1 Новая Зеландия ТМС
- 05.09.2017 Саудовская Аравия 1:0 Япония ОМЧ2А
- 31.08.2017 Япония 2:0 Австралия ОМЧ2А
- 13.06.2017 Ирак 1:1 Япония ОМЧ2А
- 07.06.2017 Япония 1:1 Сирия ТМС
- 28.03.2017 Япония 4:0 Таиланд ОМЧ2А
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - ЯпонияДо начала игры, которая состоится 02.07.2018, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Бельгия - Япония
Бельгия
95.6% (109)
Ничья:
1.8% (2)
Япония
2.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бельгия:
44.7% (51)
3:0 Бельгия:
21.1% (24)
3:1 Бельгия:
10.5% (12)
2:1 Бельгия:
7% (8)
1:0 Бельгия:
7% (8)
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