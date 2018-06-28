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2018
Стадион:
Бельгия
 
Позже
Япония
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Прогнозы на матч Бельгия - Япония
Бельгия
95.6% (109)
Ничья:
1.8% (2)
Япония
2.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
44.7% (51)
Бельгия:
21.1% (24)
Бельгия:
10.5% (12)
Бельгия:
7% (8)
Бельгия:
7% (8)
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