Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Швейцария

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Стадион: Санкт-Петербург
Состав команд
Швеция 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ольсен Робин Вратарь
- 2 Люстиг Микаэль Защитник
- 3 Линделоф Виктор Защитник
- 4 Гранквист Андреас Защитник
- 6 Аугустинссон Людвиг Защитник
- 17 Классон Виктор Полузащитник
- 13 Свенссон Густаф Полузащитник
- 8 Экдаль Олбин Полузащитник
- 10 Форсберг Эмиль Полузащитник
- 9 Берг Маркус Нападающий
- 20 Тойвонен Ола Нападающий
- Главный тренер: Андерссон Янне
- Травмы и дисквалификации
- Ларссон Себастьян Дисквалифицирован
Швейцария
- Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Лихтштайнер Штефан Дисквалифицирован
- Шёр Фабиан Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Швеция (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 27.06.2018 Мексика 0:3 Швеция ЧМПФ2
- 23.06.2018 Германия 2:1 Швеция ЧМПФ2
- 18.06.2018 Швеция 1:0 Южная Корея ЧМПФ2
- 09.06.2018 Швеция 0:0 Перу ТМС
- 02.06.2018 Швеция 0:0 Дания ТМС
- 27.03.2018 Румыния 1:0 Швеция ТМС
- 24.03.2018 Швеция 1:2 Чили ТМС
- 11.01.2018 Швеция 1:0 Дания ТМС
- 07.01.2018 Швеция 1:1 Эстония ТМС
- 13.11.2017 Италия 0:0 Швеция ОМЧ2Е
- 10.11.2017 Швеция 1:0 Италия ОМЧ2Е
- 10.10.2017 Голландия 2:0 Швеция ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Швеция 8:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Беларусь 0:4 Швеция ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Болгария 3:2 Швеция ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Норвегия 1:1 Швеция ТМС
- 09.06.2017 Швеция 2:1 Франция ОМЧ2Е
- 28.03.2017 Португалия 2:3 Швеция ТМС
- 25.03.2017 Швеция 4:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 12.01.2017 Швеция 6:0 Словакия ТМС
Швейцария (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 27.06.2018 Швейцария 2:2 Коста-Рика ЧМПФ2
- 22.06.2018 Сербия 1:2 Швейцария ЧМПФ2
- 17.06.2018 Бразилия 1:1 Швейцария ЧМПФ2
- 08.06.2018 Швейцария 2:0 Япония ТМС
- 03.06.2018 Испания 1:1 Швейцария ТМС
- 27.03.2018 Швейцария 6:0 Панама ТМС
- 23.03.2018 Греция 0:1 Швейцария ТМС
- 12.11.2017 Швейцария 0:0 Северная Ирландия ОМЧ2Е
- 09.11.2017 Северная Ирландия 0:1 Швейцария ОМЧ2Е
- 10.10.2017 Португалия 2:0 Швейцария ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Швейцария 5:2 Венгрия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Латвия 0:3 Швейцария ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Швейцария 3:0 Андорра ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Фарерские острова 0:2 Швейцария ОМЧ2Е
- 01.06.2017 Швейцария 1:0 Беларусь ТМС
- 25.03.2017 Швейцария 1:0 Латвия ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Швейцария 2:0 Фарерские острова ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Андорра 1:2 Швейцария ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Венгрия 2:3 Швейцария ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Швейцария 2:0 Португалия ОМЧ2Е
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
0 Уругвай
0 Франция
1/2 финала
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— ?
— ?
Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - ШвейцарияДо начала игры, которая состоится 03.07.2018, осталось 2 дня 9 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Швеция - Швейцария
Швеция
47.9% (70)
Ничья:
26% (38)
Швейцария
26% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Швеция:
28.8% (42)
1:1 Ничья:
22.6% (33)
1:2 Швейцария:
15.8% (23)
1:0 Швеция:
13% (19)
0:1 Швейцария:
6.2% (9)
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