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2018
Стадион:
Швеция
 
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Швейцария
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Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Швейцария

До начала игры, которая состоится 03.07.2018, осталось 2 дня 9 часов 29 минут.
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:
Прогнозы на матч Швеция - Швейцария
Швеция
47.9% (70)
Ничья:
26% (38)
Швейцария
26% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Швеция:
28.8% (42)
Ничья:
22.6% (33)
Швейцария:
15.8% (23)
Швеция:
13% (19)
Швейцария:
6.2% (9)
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