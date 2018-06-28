Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - Англия

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Стадион: Спартак
Предыдущие игры
Колумбия (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 28.06.2018 Сенегал 0:1 Колумбия ЧМПФ2
- 24.06.2018 Польша 0:3 Колумбия ЧМПФ2
- 19.06.2018 Колумбия 1:2 Япония ЧМПФ2
- 01.06.2018 Египет 0:0 Колумбия ТМС
- 27.03.2018 Австралия 0:0 Колумбия ТМС
- 23.03.2018 Франция 2:3 Колумбия ТМС
- 14.11.2017 Китай 0:4 Колумбия ТМС
- 10.11.2017 Южная Корея 2:1 Колумбия ТМС
- 11.10.2017 Перу 1:1 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 06.10.2017 Колумбия 1:2 Парагвай ОМЧ2ЮА
- 05.09.2017 Колумбия 1:1 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Венесуэла 0:0 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 13.06.2017 Камерун 0:4 Колумбия ТМС
- 07.06.2017 Испания 2:2 Колумбия ТМС
- 29.03.2017 Эквадор 0:2 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 23.03.2017 Колумбия 1:0 Боливия ОМЧ2ЮА
- 26.01.2017 Бразилия 1:0 Колумбия ТМС
- 16.11.2016 Аргентина 3:0 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 10.11.2016 Колумбия 0:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 11.10.2016 Колумбия 2:2 Уругвай ОМЧ2ЮА
Англия (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 28.06.2018 Англия 0:1 Бельгия ЧМПФ2
- 24.06.2018 Англия 6:1 Панама ЧМПФ2
- 18.06.2018 Тунис 1:2 Англия ЧМПФ2
- 07.06.2018 Англия 2:0 Коста-Рика ТМС
- 02.06.2018 Англия 2:1 Нигерия ТМС
- 27.03.2018 Англия 1:1 Италия ТМС
- 23.03.2018 Голландия 0:1 Англия ТМС
- 14.11.2017 Англия 0:0 Бразилия ТМС
- 10.11.2017 Англия 0:0 Германия ТМС
- 08.10.2017 Литва 0:1 Англия ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Англия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Англия 2:1 Словакия ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Мальта 0:4 Англия ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Франция 3:2 Англия ТМС
- 10.06.2017 Шотландия 2:2 Англия ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Англия 2:0 Литва ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Германия 1:0 Англия ТМС
- 15.11.2016 Англия 2:2 Испания ТМС
- 11.11.2016 Англия 3:0 Шотландия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Словения 0:0 Англия ОМЧ2Е
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
— ?
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0 Уругвай
0 Франция
1/2 финала
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— ?
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - АнглияДо начала игры, которая состоится 03.07.2018, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Колумбия - Англия
Колумбия
15.8% (24)
Ничья:
14.5% (22)
Англия
69.7% (106)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Англия:
43.4% (66)
0:1 Англия:
12.5% (19)
1:1 Ничья:
12.5% (19)
2:1 Колумбия:
7.9% (12)
1:0 Колумбия:
5.3% (8)
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