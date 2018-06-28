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2018
Стадион:
Колумбия
 
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Англия
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Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - Англия

До начала игры, которая состоится 03.07.2018, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Колумбия - Англия
Колумбия
15.8% (24)
Ничья:
14.5% (22)
Англия
69.7% (106)

Вы не участвовали в прогнозе

Англия:
43.4% (66)
Англия:
12.5% (19)
Ничья:
12.5% (19)
Колумбия:
7.9% (12)
Колумбия:
5.3% (8)
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