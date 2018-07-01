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2018
Стадион:
Уругвай
 
Позже
Франция
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Прогнозы на матч Уругвай - Франция
Уругвай
18.6% (37)
Ничья:
9.5% (19)
Франция
71.9% (143)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
31.7% (63)
Франция:
16.6% (33)
Уругвай:
9.5% (19)
Франция:
9% (18)
Ничья:
8.5% (17)
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