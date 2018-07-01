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Стадион: Нижний Новгород
Предыдущие игры
Уругвай (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 30.06.2018 Уругвай 2:1 Португалия ЧМПФ2
- 25.06.2018 Уругвай 3:0 РОССИЯ ЧМПФ2
- 20.06.2018 Уругвай 1:0 Саудовская Аравия ЧМПФ2
- 15.06.2018 Египет 0:1 Уругвай ЧМПФ2
- 08.06.2018 Уругвай 3:0 Узбекистан ТМС
- 26.03.2018 Уэльс 0:1 Уругвай ТМС
- 23.03.2018 Уругвай 2:0 Чехия ТМС
- 14.11.2017 Австрия 2:1 Уругвай ТМС
- 10.11.2017 Польша 0:0 Уругвай ТМС
- 11.10.2017 Уругвай 4:2 Боливия ОМЧ2ЮА
- 06.10.2017 Венесуэла 0:0 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 06.09.2017 Парагвай 1:2 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Уругвай 0:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 07.06.2017 Италия 3:0 Уругвай ТМС
- 04.06.2017 Ирландия 3:1 Уругвай ТМС
- 29.03.2017 Перу 2:1 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 24.03.2017 Уругвай 1:4 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 16.11.2016 Чили 3:1 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Уругвай 2:1 Эквадор ОМЧ2ЮА
- 11.10.2016 Колумбия 2:2 Уругвай ОМЧ2ЮА
Франция (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 30.06.2018 Франция 4:3 Аргентина ЧМПФ2
- 26.06.2018 Дания 0:0 Франция ЧМПФ2
- 21.06.2018 Франция 1:0 Перу ЧМПФ2
- 16.06.2018 Франция 2:1 Австралия ЧМПФ2
- 09.06.2018 Франция 1:1 США ТМС
- 01.06.2018 Франция 3:1 Италия ТМС
- 28.05.2018 Франция 2:0 Ирландия ТМС
- 27.03.2018 РОССИЯ 1:3 Франция ТМС
- 23.03.2018 Франция 2:3 Колумбия ТМС
- 14.11.2017 Германия 2:2 Франция ТМС
- 10.11.2017 Франция 2:0 Уэльс ТМС
- 10.10.2017 Франция 2:1 Беларусь ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Болгария 0:1 Франция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Франция 0:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Франция 4:0 Голландия ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Франция 3:2 Англия ТМС
- 09.06.2017 Швеция 2:1 Франция ОМЧ2Е
- 02.06.2017 Франция 5:0 Парагвай ТМС
- 28.03.2017 Франция 0:2 Испания ТМС
- 25.03.2017 Люксембург 1:3 Франция ОМЧ2Е
Последние игры между собой
Уругвай: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Франция: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
- 05.06.2013 Уругвай 1:0 Франция Товарищеские матчи. Сборные
- 15.08.2012 Франция 0:0 Уругвай Международные матчи
- 11.06.2010 Уругвай 0:0 Франция Чемпионат мира
- 19.11.2008 Франция 0:0 Уругвай Товарищеские матчи. Сборные
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - ФранцияДо начала игры, которая состоится 06.07.2018, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.
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Пеле поздравил Мбаппе с дублем — 01:11
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Прогнозы на матч Уругвай - Франция
Уругвай
18.6% (37)
Ничья:
9.5% (19)
Франция
71.9% (143)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Франция:
31.7% (63)
1:3 Франция:
16.6% (33)
2:1 Уругвай:
9.5% (19)
0:2 Франция:
9% (18)
1:1 Ничья:
8.5% (17)
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