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Стадион:
Бразилия
 
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Бельгия
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Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Бельгия

До начала игры, которая состоится 06.07.2018, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.
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:
Прогнозы на матч Бразилия - Бельгия
Бразилия
55.2% (85)
Ничья:
11.7% (18)
Бельгия
33.1% (51)

Вы не участвовали в прогнозе

Бразилия:
33.1% (51)
Бельгия:
18.8% (29)
Ничья:
7.1% (11)
Бразилия:
5.2% (8)
Бразилия:
3.9% (6)
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