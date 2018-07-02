Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Бельгия

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Стадион: Казань Арена
Предыдущие игры
Бразилия (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 02.07.2018 Бразилия 2:0 Мексика ЧМПФ2
- 27.06.2018 Сербия 0:2 Бразилия ЧМПФ2
- 22.06.2018 Бразилия 2:0 Коста-Рика ЧМПФ2
- 17.06.2018 Бразилия 1:1 Швейцария ЧМПФ2
- 10.06.2018 Австрия 0:3 Бразилия ТМС
- 03.06.2018 Бразилия 2:0 Хорватия ТМС
- 27.03.2018 Германия 0:1 Бразилия ТМС
- 23.03.2018 РОССИЯ 0:3 Бразилия ТМС
- 14.11.2017 Англия 0:0 Бразилия ТМС
- 10.11.2017 Япония 1:3 Бразилия ТМС
- 11.10.2017 Бразилия 3:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 05.10.2017 Боливия 0:0 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 05.09.2017 Колумбия 1:1 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Бразилия 2:0 Эквадор ОМЧ2ЮА
- 13.06.2017 Австралия 0:4 Бразилия ТМС
- 09.06.2017 Бразилия 0:1 Аргентина ТМС
- 29.03.2017 Бразилия 3:0 Парагвай ОМЧ2ЮА
- 24.03.2017 Уругвай 1:4 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 26.01.2017 Бразилия 1:0 Колумбия ТМС
- 16.11.2016 Перу 0:2 Бразилия ОМЧ2ЮА
Бельгия (последние 20 матчей: +15 =5 -0)
- 02.07.2018 Бельгия 3:2 Япония ЧМПФ2
- 28.06.2018 Англия 0:1 Бельгия ЧМПФ2
- 23.06.2018 Бельгия 5:2 Тунис ЧМПФ2
- 18.06.2018 Бельгия 3:0 Панама ЧМПФ2
- 11.06.2018 Бельгия 4:1 Коста-Рика ТМС
- 06.06.2018 Бельгия 3:0 Египет ТМС
- 02.06.2018 Бельгия 0:0 Португалия ТМС
- 27.03.2018 Бельгия 4:0 Саудовская Аравия ТМС
- 14.11.2017 Бельгия 1:0 Япония ТМС
- 10.11.2017 Бельгия 3:3 Мексика ТМС
- 10.10.2017 Бельгия 4:0 Кипр ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Греция 1:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Бельгия 9:0 Гибралтар ОМЧ2Е
- 09.06.2017 Эстония 0:2 Бельгия ОМЧ2Е
- 05.06.2017 Бельгия 2:1 Чехия ТМС
- 28.03.2017 РОССИЯ 3:3 Бельгия ТМС
- 25.03.2017 Бельгия 1:1 Греция ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Бельгия 8:1 Эстония ОМЧ2Е
- 09.11.2016 Голландия 1:1 Бельгия ТМС
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - БельгияДо начала игры, которая состоится 06.07.2018, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч Бразилия - Бельгия
Бразилия
55.2% (85)
Ничья:
11.7% (18)
Бельгия
33.1% (51)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бразилия:
33.1% (51)
1:2 Бельгия:
18.8% (29)
1:1 Ничья:
7.1% (11)
2:0 Бразилия:
5.2% (8)
3:2 Бразилия:
3.9% (6)
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